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மேற்கு வங்க முதல்வர் வீட்டை கண்காணித்த பாகிஸ்தான் பயங்கரவாதி

மேற்கு வங்க முதல்வர் வீட்டை கண்காணித்த பாகிஸ்தான் பயங்கரவாதி

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UPDATED : ஆக 05, 2026 03:47 AM

ADDED : ஆக 05, 2026 03:46 AM

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UPDATED : ஆக 05, 2026 03:47 AM ADDED : ஆக 05, 2026 03:46 AM

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கொல்கட்டா: மேற்கு வங்கத்தில் கைதான ஜெய்ஷ் - இ - முகமது பயங்கரவாதி ஹமீம் மொண்டல், பா.ஜ.,வைச் சேர்ந்த அம்மாநில முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரியின் வீடு, அலுவலகம் உள்ளிட்ட இடங்களை கண்காணித்தது தெரியவந்துள்ளது.

மேற்கு வங்கத்தில் பதுங்கியிருந்த பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்த ஹமீம் மொண்டல் என்ற இளைஞரை மேற்கு வங்க சிறப்பு அதிரடி படையினர் சமீபத்தில் கைது செய்தனர்.

விசாரணையில், ஹமீம் பாகிஸ்தானின் ஜெய்ஷ் - இ - முகமது பயங்கரவாத அமைப்பைச் சேர்ந்தவர் என்றும், நம் நாட்டில் பல இடங்களை நோட்டமிட்டு தாக்குதல் நடத்த திட்டமிட்டதும் தெரியவந்தது.

டில்லியில், கடந்த மாதம் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் நடத்திய போராட்டத்தில் போலீஸ் சீருடையில் பங்கேற்று, அவர் கலவரம் ஏற்படுத்த முயன்றதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், பாகிஸ்தானின் உளவு அமைப்பான ஐ.எஸ்.ஐ., அதிகாரிகள் மற்றும் அங்குள்ள நிழல் உலக தாதா ஷாசாத் பட்டியுடன், ஹமீம் நெருங்கிய தொடர்பில் இருந்தது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

இது குறித்து சிறப்பு அதிரடி படை மூத்த அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது: முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரியின் நடமாட்டத்தை கண்காணிப்பது, அவரது பொது நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பது, அவரது பாதுகாப்பில் உள்ள பலவீனங்களை கண்டறிவது ஆகியவை ஹமீமுக்கு அளிக்கப்பட்ட பணிகளாக இருந்தன.

முதல்வரின் பல நிகழ்ச்சிகளில் கூட்டத்தில் ஒருவராக அவர் பங்கேற்றுள்ளது உறுதியாகியுள்ளது. கொல்கட்டாவின் சினார் பூங்காவில் உள்ள அவரது வீடு மற்றும் சுற்றியுள்ள இடங்களையும் உளவு பார்த்துள்ளார்.

அப்பகுதிகளில், ஹமீம் மற்றும் அவரின் கூட்டாளிகள் நடமாடியதற்கான ஆதாரங்கள் கிடைத்துள்ளன. மாநில தலைமை செயலகமான 'நபன்னா'வையும் ஹமீம் உள்ளிட்டோர் கண்காணித்துள்ளனர். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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