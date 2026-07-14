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பழநி தண்டபாணி சுவாமி மடம் நிலம் பத்திரப்பதிவு மோசடி; சார்பதிவாளர் சஸ்பெண்ட்

பழநி தண்டபாணி சுவாமி மடம் நிலம் பத்திரப்பதிவு மோசடி; சார்பதிவாளர் சஸ்பெண்ட்

ADDED : ஜூலை 14, 2026 07:23 AM

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ADDED : ஜூலை 14, 2026 07:23 AM

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பழநி: திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழநி தண்டபாணி சுவாமி மடத்திற்கு சொந்தமான நிலத்தை மோசடியாக பத்திரப்பதிவு செய்த புகாரில் சார்பதிவாளரை சஸ்பெண்ட் செய்து பதிவுத்துறை ஐ.ஜி., உத்தரவிட்டார்.

பழநி தண்டபாணி சுவாமி மடத்தின் ரூ.100 கோடி மதிப்புள்ள 1.40 ஏக்கர் நிலம் பக்தர்களுக்கான இலவச வாகன நிறுத்தும் இடமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த நிலத்தை அபகரிக்க பழநி சார்பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் முயன்றார். இதற்காக நிலத்திற்கு சம்பந்தமில்லாத அறக்கட்டளையை சேர்ந்த முருகதாஸ் மூலம் வெள்ளைதுரை, சேதுபதி ஆகிய இருவருக்கு 2026 ஜூலை 6ல் கிரய பத்திரம் செய்தார். இது பக்தர்கள் இடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

இது தொடர்பாக கோயில் கண்காணிப்பாளர் முருகானந்தம் பழநி அடிவாரம் போலீசில் புகார் அளித்தார். அதில், 'சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை, உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவுகளை மேற்கோள்காட்டி சொத்தை வில்லங்க படுத்தக்கூடாது என பத்திரப்பதிவுத்துறைக்கு தெரிவித்த போதிலும் மோசடி நடந்துள்ளது. இவ்விவகாரத்தில் சார் பதிவாளர் உள்ளிட்டோர் மீது குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டது.

டி.எஸ்.பி., செல்வக்குமார் உத்தரவின்பேரில் இன்ஸ்பெக்டர் கவிதா தலைமையிலான போலீசார் பழநி பத்திரப்பதிவுத்துறை அலுவலகத்தில் விசாரணை நடத்தினர். முதற்கட்ட விசாரணையில் மோசடியாக பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பது உறுதியான நிலையில் சார்பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன், அறக்கட்டளை நிர்வாகி முருகதாஸ், நிலம் கிரையம் பெற்ற வெள்ளைத்துரை, சேதுபதி ஆகிய நால்வர் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். தொடர்ந்து சார்பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டனை சஸ்பெண்ட் செய்து பத்திரப்பதிவுத்துறை ஐ.ஜி., உத்தரவிட்டார்.

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