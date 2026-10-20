பாரிஸ் விரைவில் முஸ்லிம் நகரமாக மாறும்: பிரான்ஸ் அதிபரை சாடிய டிரம்ப்
பாரிஸ் விரைவில் முஸ்லிம் நகரமாக மாறும்: பிரான்ஸ் அதிபரை சாடிய டிரம்ப்
ADDED : அக் 20, 2026 07:49 AM
ADDED : அக் 20, 2026 07:49 AM
வாஷிங்டன்: ‛விரைவில் பாரிஸ் நகரம் முஸ்லிம் நகரமாக மாறிவிடும்; கட்டுப்பாடற்ற குடியேற்றமே பிரான்சில் நடக்கும் கலவரங்களுக்கு முழு காரணம்' என, பிரான்ஸ் அதிபர் இம்மானுவேல் மேக்ரானை அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
பிரான்ஸ் முழுவதும் கடந்த சில நாட்களாக அரசு, பொது சொத்துக்கள், வணிக வளாகங்கள் மீது வன்முறை வெறியாட்டங்கள் கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டுள்ளன. நாடு முழுவதும் சுமார் 2,400 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். 3,000க்கும் மேற்பட்ட கடைகள் அடித்து நொறுக்கப்பட்டு, சூறையாடப்பட்டுள்ளன. நிலைமையைக் கட்டுப்படுத்த பாரிஸ் உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில் இரவு நேர ஊரடங்கு மற்றும் பொதுமக்கள் கூடுவதற்குத் தடைகள் விதிக்கப்பட்டு, போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
டிரம்ப் ஆவேசம்:
இந்நிலையில், பிரான்ஸ் வன்முறை குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் கூறியதாவது: பாரிஸ் மிக விரைவில் முஸ்லிம் நகரமாக மாறப்போகிறது. எல்லைகளை மூடி சீல் வைத்திருக்க வேண்டும் என்று நான் மேக்ரானிடம் எச்சரித்திருந்தேன். ஆனால் அவர் கேட்கவில்லை. பிரான்சில் தற்போது நடக்கும் கொடுமைகளுக்கு கல்வி உள்ளிட்ட வேறு பிரச்னை எதுவும் காரணமில்லை. கண்மூடித்தனமான வெளிநாட்டு குடியேற்றத்தால் வந்த வினை. எல்லைகளை உடனடியாக மூடும்படி நான் கூறியதை மேக்ரான் அலட்சியம் செய்துவிட்டார். இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.
அரசியல் குழப்பம்:
இதற்கிடையே, வன்முறையைக் கட்டுப்படுத்த முடியாத காரணத்தால், பிரான்ஸ் உள்துறை அமைச்சர் லாரன்ட் நுனேஸ் ராஜினாமா கடிதம் அளித்தார். ஆனால், நெருக்கடியான சூழலில் தலைமை தேவை எனக் கூறிய அதிபர் மேக்ரான், அதை நிராகரித்துவிட்டார். அதேசமயம், உளவுத்துறை மற்றும் திட்டமிடலில் ஏற்பட்ட தோல்விகள் குறித்து கடும் அதிருப்தி எழுந்துள்ள நிலையில், பொதுமக்களை பாதுகாக்கத் தவறிய மேக்ரான் அரசுக்கு, மக்கள் தகுந்த பாடம் புகட்டுவர் என, பிரான்ஸ் எதிர்க்கட்சிகள் போர்க்கொடி தூக்கியுள்ளன.