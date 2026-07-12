பார்லி மழைக்காலத் தொடர்: ஜூலை19 ல் அனைத்து கட்சி கூட்டத்திற்கு மத்திய அரசு அழைப்பு
பார்லி மழைக்காலத் தொடர்: ஜூலை19 ல் அனைத்து கட்சி கூட்டத்திற்கு மத்திய அரசு அழைப்பு
ADDED : ஜூலை 12, 2026 12:36 PM
ADDED : ஜூலை 12, 2026 12:36 PM
புதுடில்லி: பார்லிமென்டின் மழைக்கால கூட்டத்தொடர் துவங்க உள்ள நிலையில், வரும் 19 ம் தேதி அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்திற்கு மத்திய அரசு அழைப்பு விடுத்துள்ளது.
பார்லிமென்ட் மழைக்கால கூட்டத்தொடர் வரும் 20ல் தொடங்கி, ஆக., 13 வரை நடக்க உள்ளது. இதில், மகளிர் இட ஒதுக்கீடு மசோதா, தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பான 131வது அரசியலமைப்பு திருத்த மசோதா உட்பட முக்கிய மசோதாக்களை மீண்டும் கொண்டு வர மத்திய அரசு திட்டமிட்டு உள்ளது.
'நீட்' வினாத்தாள் கசிவு, பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு, அயோத்தி ராமர் கோவில் நன்கொடை முறைகேடு உள்ளிட்ட விவகாரங்களை எழுப்ப எதிர்க்கட்சிகளும் திட்டமிட்டுள்ளன.
இந்நிலையில் வரும் 19 ம் தேதி அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்திற்கு மத்திய அரசு அழைப்பு விடுத்துள்ளது. இந்தத் தொடரில், பார்லிமென்ட் கூட்டத்தொடரை சுமுகமாக நடத்துவது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட உள்ளது.