டிச. முதல் வாரத்தில் பார்லி. கூட்டத்தொடர்; தொகுதி மறுவரையறை மசோதா கொண்டு வர திட்டம்
டிச. முதல் வாரத்தில் பார்லி. கூட்டத்தொடர்; தொகுதி மறுவரையறை மசோதா கொண்டு வர திட்டம்
ADDED : நவ 15, 2026 05:53 PM
ADDED : நவ 15, 2026 05:53 PM
2029ம் ஆண்டு லோக்சபா பொதுத்தேர்தலுக்கு முன்பாக, 33 சதவீதம் மகளிர் இட ஒதுக்கீட்டை தொகுதி மறு வரையறையுடன் இணைக்கும் அரசியலமைப்பு திருத்த மசோதாவை நிறைவேற்ற மத்திய அரசு முனைப்புடன் உள்ளது.
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தொகுதி மறுவரையறையின் மூலமாக, தற்போதுள்ள 543 என்ற தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை 850 ஆக உயரும். எனவே, இந்த மசோதாவை நிறைவேற்றும் பொருட்டு, டிசம்பர் முதல் வாரத்தில் பார்லி. குளிர்கால கூட்டத்தொடரை தொடங்க மத்திய அரசு எண்ணி உள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகி இருக்கின்றன.
அரசியலமைப்பு திருத்த மசோதாவுக்கு லோக்சபாவில் 3ல் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மை அவசியம். மசோதாவை நிறைவேற்ற 361 ஓட்டுகள் தேவை. தற்போது லோக்சபாவில் 540 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர், 3 இடங்கள் காலியாக இருக்கின்றன.
ஆளும் பாஜவின் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் 320 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். எனவே இந்த மசோதாவை நிறைவேற்ற எதிர்க்கட்சிகளின் ஆதரவு ஓட்டுகள் அவசியம். எஸ்ஐஆர் விவகாரத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் இன்னமும் முரண்டு பிடிப்பதால் அவை நடவடிக்கைகள் எப்படி இருக்கும் என்பதை யூகிக்க முடியாது.
ஆக.13ம் தேதி காலவரையின்றி பார்லி. கூட்டத்தொடர் ஒத்தி வைக்கப்பட்டது. இதை நீட்டிப்பது பற்றிய அறிவிப்பை 2 நாட்களுக்கு முன்னர் வெளியிடலாம். மழைக்கால கூட்டத்தொடரை கூட்டுவது பற்றி முன் அறிவிப்பு, அவை தொடங்கும் 14 நாட்களுக்கு முன்னராக அறிவிக்க வேண்டும்.
எனவே ஒருசில நாட்களில் கூட்டத்தொடர் பற்றிய அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகலாம். இந்த முறை அவை ஒழுங்காக செயல்படாவிடாமல் எதிர்க்கட்சிகள் அமளியில் ஈடுபட்டால் அரசியலமைப்பு திருத்த மசோதாவை விவாதித்து ஓட்டெடுப்புக்கு விட முடியாது, என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.