பட்டியலில் ஜாதியை சேர்ப்பதும், நீக்குவதும் பார்லிமென்ட் பணி: ஐகோர்ட்
பட்டியலில் ஜாதியை சேர்ப்பதும், நீக்குவதும் பார்லிமென்ட் பணி: ஐகோர்ட்
ADDED : நவ 19, 2026 04:44 AM
ADDED : நவ 19, 2026 04:44 AM
சென்னை: 'பட்டியலினத்தவர் பட்டியலில், குறிப்பிட்ட ஜாதியை சேர்ப்பதும், நீக்குவதும், பார்லிமென்ட்டின் பணி' என, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
தமிழகம் முழுதும் வசிக்கும் வண்ணார் சமுதாயத்தினரை, பட்டியலினத்துக்கான பட்டியலில் சேர்க்க உத்தரவிடக் கோரி, திருவண்ணாமலையை சேர்ந்த, தமிழ்நாடு வண்ணார் ஒருங்கிணைப்பு குழுத் தலைவர் பிரகாஷ், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
மனுவில், 'கன்னியாகுமரி மாவட்டம், தென்காசி மாவட்டத்தில், செங்கோட்டை தாலுகாவில் வசிக்கும், வண்ணார் சமுதாயத்தினரை மட்டும் பட்டியலினத்தவர்களாக அறிவித்துள்ளனர்; இது, அரசியல் சாசனத்திற்கு விரோதமானது. இது தொடர்பாக, மார்ச்சில் அளித்த மனுவை பரிசீலித்து, மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பில் உள்ள வண்ணார் சமுதாயத்தினரை, பட்டியலினத்தவர் பட்டியலில் சேர்க்க உத்தரவிட வேண்டும்' என குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்த மனு, தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அடங்கிய அமர்வில், விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, 'பட்டியலினத்தவரின் பட்டியலில், குறிப்பிட்ட ஜாதியை சேர்ப்பதும், நீக்குவதும், பார்லிமென்டின் பணி. இது சம்பந்தமாக, மாநில அரசு தான் ஆய்வு நடத்த வேண்டும். அரசுக்கு இது தொடர்பாக மனுதாரர் கோரிக்கை அளிக்கலாம்' என, அறிவுறுத்தினர்.
இதையடுத்து, மனுவை திரும்பப் பெறுவதாக, மனுதாரர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதை ஏற்று, மனுவை தள்ளுபடி செய்து, நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.