விதிகளை மீறினால் கட்சி பதவி பறிப்பு: தவெகவினரை எச்சரித்த அமைச்சர் ஆனந்த்
விதிகளை மீறினால் கட்சி பதவி பறிப்பு: தவெகவினரை எச்சரித்த அமைச்சர் ஆனந்த்
ADDED : நவ 17, 2026 09:04 PM
ADDED : நவ 17, 2026 09:04 PM
சென்னை; நிர்வாகிகள், கண்ணியத்துடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும்; விதிகளை மீறினால், கட்சி பதவி பறிக்கப்படும்' என தவெகவினருக்கு அக்கட்சியின், பொதுச்செயலாளரும், , நீர்வளத்துறை அமைச்சருமான ஆனந்த் எச்சரித்துள்ளார்.
தமிழகத்தில், விரைவில் திருச்சி கிழக்கு உட்பட ஐந்து சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு, இடைத்தேர்தல் நடக்க உள்ளது. தவெக அமைச்சர்கள், எம்எல்ஏக்கள், மாவட்ட செயலர்கள், நிர்வாகிகள், பல்வேறு வகைகளில் தொடர்ந்து சர்ச்சைகளில், சிக்கி வருகின்றனர்.
இந்த செயல்கள், மக்கள் மத்தியில் தவெக மீது அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இது சமூக வலைதளங்களிலும் வேகமாக பரவி வருகிறது.
எனவே, எம்எல்ஏக்களை, சமீபத்தில் முதல்வர் விஜய் மாமல்லபுரத்திற்கு வரவழைத்து, அறிவுரை வழங்கினார். அதைத் தொடர்ந்து, கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்களை, தவெக பொதுச் செயலாளரான, அமைச்சர் ஆனந்த் எச்சரித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து, அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில், தவெக நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் கண்ணியத்துடனும், பொறுப்புணர்வுடனும் நடந்து கொள்ள வேண்டும். மாற்றத்திற்காகவே மக்கள் நமக்கு ஓட்டளித்துள்ளனர். கட்சி விதிகளை மீறி, செயல்படுவோர் யாராக இருந்தாலும், அவர்களின் பதவி பறிக்கப்படும் என, எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.