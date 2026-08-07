பயனர்களுக்கு யுபிஐ இலவசம் தான்

UPDATED : ஆக 07, 2026 10:35 PM
ADDED : ஆக 07, 2026 10:19 PM
UPDATED : ஆக 07, 2026 10:35 PM ADDED : ஆக 07, 2026 10:19 PM
புதுடில்லி: லோக்சபாவில் நிறைவேற்றப்பட்ட புதிய சட்டத்தினால் பல சந்தேகங்கள் எழுந்துள்ள நிலையில், அது குறித்து விளக்கம் அளித்துள்ள பேமெண்ட்ஸ் கவுன்சில் ஆப் இந்தியா அமைப்பு, யுபிஐ, பயனர்களுக்கு எப்போதும் இலவசமாகவே இருக்கும். டிஜிட்டல் முறையில்பணப்பரிமாற்றங்களுக்கு சிறிய வர்த்தகர்களுக்கு எந்த கட்டணமும் வசூலிக்கப்பட மாட்டாது என தெரிவித்துள்ளது.
வரி மற்றும் பிற சட்டங்கள் திருத்த மசோதா 2026 லோக்சபாவில் தாக்கல் செய்யப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்டது. மேலும் மின்னணுப் பரிவர்த்தனைகளுக்கான கட்டண விலக்கு வழங்குவதில் மத்திய அரசுக்கு அதிகாரம் வழங்கவும் மசோதா வகை செய்கிறது. இந்த மசோதாவில் மின்னணுபரிவர்த்தனை முறைகளுக்கு வணிகர்களிடம் இருந்து வசூலிக்கப்படும் கட்டண முறைகளில் விலக்கு அளிப்பதை மத்திய அரசு தீர்மானிக்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டு இருந்தது.
இது தொடர்பாக சமூக ஊடகங்களில் பல்வேறு யூகங்கள் கிளம்பின. யுபிஐ பரிமாற்றத்திற்கு கட்டணம் வசூலிக்கப்பட உள்ளதாகவும் தகவல் வெளியானது.
இந்நிலையில் இந்த மசோதா தொடர்பாக பேமெண்ட்ஸ் கவுன்சில் ஆப் இந்தியா அமைப்பு பல்வேறு சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் அளித்து உள்ளது.
இது தொடர்பாக பேமண்ட்ஸ் கவுன்சில் ஆப் இந்தியா வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியுள்ளதாவது: பொருந்தக் கூடிய இடங்களில் வணிகர் சேவைக் கட்டணம் என்பது வணிகர்களுக்கும், பணப்பரிவர்த்தனை நிறுவனங்களுக்கும் இடையிலான ஒப்பந்தத்திற்கு பொருந்தும். இதற்கு டிஜிட்டல் பணப்பரிமாற்றங்களுக்கு நுகர்வோர் பணம் செலுத்த வேண்டும் என்பது அர்த்தம் அல்ல .
சிறிய கடை உரிமையாளர்கள் மற்றும் பாரம்பரியமாக குடும்பத்தினர் நடத்தி வரும் பலசரக்கு கடைகள் ஆகியவை வணிக சேவைக் கட்டணத்தில் இருந்து பாதுகாக்கப்படுவார்கள். இதன் மூலம் டிஜிட்டல் பணப்பரிமாற்றம் துடிப்புடனும், நாடு முழுவதும் சிறிய வணிகங்களுக்கு கிடைப்பது உறுதி செய்யப்படும் எனத் தெரிவித்துள்ளது.