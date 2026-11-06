பெரியார் அறிவுலகத்தில் ஒளிந்திருக்கும் பூதங்கள்; பெருமாள் முருகன் அம்பலப்படுத்திய மெகா ஊழல்
பெரியார் அறிவுலகத்தில் ஒளிந்திருக்கும் பூதங்கள்; பெருமாள் முருகன் அம்பலப்படுத்திய மெகா ஊழல்
ADDED : நவ 06, 2026 01:10 PM
ADDED : நவ 06, 2026 01:10 PM
-நமது நிருபர்-
எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன், கோவை பெரியார் அறிவுலகம் சென்று பார்த்து அறிந்து அதிர்ச்சியடைந்த தகவல்களை, 'சிந்தை' இணையதளத்தில் கட்டுரையாக எழுதியுள்ளார். அதில் இருக்கும் ஒவ்வொரு தகவலும், தமிழறிந்த அனைவருக்கும் பேரதிர்ச்சியை ஏற்படுத்துகிறது. தமிழுக்காக பாடுபட்ட, ஒவ்வொருவரும் வெட்கப்பட்டு வேதனைப்படக்கூடிய வகையிலான நுால்கள் அங்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த வேதனையை பெருமாள் முருகன், வெளிப்படுத்துகிறார்.
அவர் கூறியிருப்பதாவது: நுாலகத்தில் இருக்கும் 'நாலடியார் வாழ்வின் வழிகாட்டி' (ஆசிரியர்: சூர்யா பாலு) என்னும் முந்நூறு பக்க நூலின் விலை ரூ.1445/- மட்டும்தான். ஒவ்வொரு நூலின் விலையும் இப்படித்தான். பிற பதிப்பகங்கள் எல்லாம் முந்நூறு பக்க நூலுக்கு முந்நூற்று ஐம்பது ரூபாய்தான் விலை வைக்கிறார்கள். பிழைக்கத் தெரியாதவர்கள், சரி, இத்தனை விலையுள்ள நூல்கள் பெரும் உழைப்பில் அரிய செய்திகளைக் கொண்டு எழுதப்பட்டிருக்கும் என்று கருதி உள்ளே பிரித்துப் பார்த்தால் மேலும் அதிர்ச்சி.
'நாலடியார் வாழ்வின் வழிகாட்டி' என்னும் நூல் இப்படித் தொடங்குகிறது: 'நாலடியார், தமிழின் முக்கியமான கவி மற்றும் தத்துவ ஞானி. அத்துடன் உலகம் முழுவதும் அறியப்பட்ட தமிழ் இலக்கியத்தின் தொலைநோக்கிய அணுகுமுறை போன்றவராக வாழ்ந்தவர். அவர் தனது பாடல்களிலும் கவிதைகளிலும் மனித வாழ்க்கையின் உண்மைகளை மிக எளிமையாகவும் ஆழமாகவும் விளக்கியுள்ளார்.'
இதை வாசித்து தலைசுற்றிப் போனேன். கிட்டத்தட்டப் பதினைந்து ஆண்டுகள் தமிழ் இலக்கியக் கல்வியை முறையாகப் பயின்றும் முப்பது ஆண்டுகள் அக்கல்வியைப் பயிற்றுவித்தும் வந்த எனக்கு நாலடியார் ஒரு கவிஞர், தத்துவஞானி என்பது தெரியவில்லையே!
பெயர் தெரியாத சமண முனிவர்கள் எழுதிய நாலடி வெண்பாக்கள் நானூற்றின் தொகுப்புத்தான் நாலடியார் என்று படித்து வந்திருக்கிறேனே, அது பொய்யா? இத்தனை ஆண்டுகள் கழித்து சூர்யா பாலு என்பவரும் அகல்விளக்கு பதிப்பகமும் இப்படி ஓர் உண்மையைக் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். இந்த உண்மையை நூலின் பிற்குறிப்பாகவும் போட்டிருக்கிறார்கள்
தனலட்சுமி அர்ஜுன் என்பவர் எழுதிய 'தமிழ்நாடு ஒரு பார்வை' நூலில் வரும் அரிய தகவல்களைப் பாருங்கள்: 'தமிழ்நாட்டின் முதன்மை முதலமைச்சராக முத்துவேலு சுப்பையா அய்யர் (1947) இருந்தார். அவர் அத்தியாவசியமான முதன்மை தலைமையிலும் சட்டப்பேரவையில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினார்... அதன் பிறகு 1952-ம் ஆண்டில் இருந்து திராவிட கிழக்கின் அரசியல் வீரவாகிய மு.க.இராமசாமி முக்கிய அரசியல் தலைவராக நின்றார். அவரின் வேலையை பிறகு காமராஜர் (1954 - 1963) எடுத்தார்.' (ப.108)
அகல்விளக்கு பதிப்பகம் போலவே பீனிக்ஸ் பதிப்பகம் வெளியிட்டுள்ள நூல்களும் நூற்றுக்கும் மேல் அலமாரிகளில் இடம்பெற்றுள்ளன. இவையும் மேற்காட்டிய நூல்களோடு போட்டியிடத் தக்கவை. இன்னும் பிரித்து அடுக்காத புத்தகப் பெட்டிகள் நூற்றுக்கணக்கில் இருப்பதாகத் தெரிகிறது. அவற்றில் எத்தகைய பூதங்கள் ஒளிந்திருக்கின்றனவோ? ஆங்கில நூல்களில் என்னவெல்லாம் இருக்கின்றனவோ?
இப்படி தன் வேதனையை கொட்டியுள்ளார், எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன்.