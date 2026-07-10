சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தலைமை நீதிபதியை விமர்சித்து, பேப்பரை வீசிய மனுதாரர்
சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தலைமை நீதிபதியை விமர்சித்து, பேப்பரை வீசிய மனுதாரர்
ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:44 PM
ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:44 PM
புதுடில்லி: சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இன்று மனுதாரர் ஒருவர் தலைமை நீதிபதியை விமர்சித்ததுடன், பேப்பரை கிழித்து வீசியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
சுப்ரீம் கோர்ட் இன்று காலை 11 மணியளவில் பணிகள் துவங்கியதும், நீதிபதிகள் கேவி விஸ்வநாதன் மற்றும் அலோக் அராதே அமர்வு விசாரணையை துவக்கினர். அப்போது அவர்கள் முன்பு பிரபால் பிரதாப் என்பவர் ஆஜராகி, தன்னை '' The Sovereign'' என வஅறிமுகம் செய்து கொண்டார்.
தொடர்ந்து நீதிபதிகளை, '' நீதித்துறை சேவகர்கள்'' எனக்கூறியதுடன், '' நீதித்துறை சேவகர்களே, சைபர் கிரைம் குற்றங்களை ஒருங்கிணைத்து செயல்படுவதால் லக்னோ ஏஎஸ்பி மீது வழக்குப்பதிவு செய்ய நீங்கள் உத்தரவிட வேண்டும் என உங்களுக்கு நான் உத்தரவிடுகிறேன்'' எனத் தெரிவித்தார்.
இதனால் ஆச்சர்யம் அடைந்த நீதிபதிகள், '' எனக்கு நீங்கள் உத்தரவிடுகிறீர்களா? எங்களுக்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கிறீர்களா'' எனக் கேள்வி எழுப்பினார்.
இதனைத் தொடர்ந்து தலைமை நீதிபதியை விமர்சித்ததுடன், தனது கையில் இருந்த பேப்பரை கிழித்து மேலே வீசி எறிந்து நீதிமன்றபணிகளுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தினார். உடனடியாக பாதுகாவலர்கள் வந்து அவரை நீதிமன்ற அறையில் இருந்து அழைத்துச் சென்றனர்.
தொடர்ந்து அவரிடம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர். இருப்பினும் அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிடப்போவதில்லை எனத் தெரிவித்த நீதிபதிகள், அவர் விரக்தியில் உள்ளார். அவருக்காக இரக்கப்படுகிறோம் எனத் தெரிவித்தனர். இதனால், சிறிது நேரம் சுப்ரீம் கோர்ட் வளாகத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.