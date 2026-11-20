பி.எப்., பணத்தை மாத தவணையில் பெறலாம்: அசலோ, வட்டியோ பெற வாய்ப்பு தரும் திட்டத்துக்கு ஒப்புதல்
பி.எப்., பணத்தை மாத தவணையில் பெறலாம்: அசலோ, வட்டியோ பெற வாய்ப்பு தரும் திட்டத்துக்கு ஒப்புதல்
ADDED : நவ 20, 2026 05:04 AM
ADDED : நவ 20, 2026 05:04 AM
- நமது சிறப்பு நிருபர் -
வருங்கால வைப்பு நிதி (இ.பி.எப்.,) பயனாளர்கள் ஓய்வு பெறும்போது, தங்களது மொத்த பி.எப்., சேமிப்பு தொகையையும் ஒரே நேரத்தில் எடுப்பதற்கு பதிலாக, மாதந்தோறும் தவணை முறையில் பெறலாம்.
இதற்காக எஸ்.டபிள்யூ.பி., என்ற 'முறையான பணம் எடுக்கும் திட்டத்துக்கு' மத்திய அறங்காவலர் குழுவான சி.பி.டி., ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்த திட்டத்தின் வாயிலாக 55 வயதிற்கு மேற்பட்ட கிட்டத்தட்ட 6.30 லட்சம் பேர் முதற்கட்டமாக பயன்பெறுவார்கள் என தெரிகிறது. இந்த திட்டம் எப்போது நடைமுறைக்கு வரும், குறைந்தபட்ச இருப்பு தொகை எவ்வளவு இருக்க வேண்டும் என்பது குறித்த விரிவான வழிகாட்டுதல்களை இ.பி.எப்.ஓ., விரைவில் வெளியிட உள்ளது.
மூன்று வாய்ப்புகள்
தற்போதைய விதிகளின்படி, ஓய்வு பெற்ற மூன்று ஆண்டுகளுக்குள் முழு பி.எப்., தொகையையும் எடுக்காவிட்டால், அந்த கணக்கு செயல்படாத கணக்காக மாறி வட்டி கிடைப்பது நின்று விடும். புதிய திட்டத்தின்படி பயனாளர்கள், தங்களது விருப்பத்தின்படி, பி.எப்., பணத்தை தவணை முறையில் மாதந்தோறும் எடுத்துக்கொள்ளலாம். மீதமுள்ள தொகைக்கு இ.பி.எப்.ஓ., அறிவிக்கும் வட்டி (தற்போது 8.25%) தொடர்ந்து கிடைக்கும்.
இதில் மூன்று விதமான வாய்ப்புகள் முன்மொழியப்பட்டுள்ளன.
1. சேமிப்பு தொகை முழுவதையும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தவணைகளாக பெறுவது
2. ஒரு பகுதி பணத்தை ஆரம்பத்திலேயே மொத்தமாக எடுத்துக்கொண்டு, மீதமுள்ள தொகையை தவணை முறையில் பெறுவது
3. அசல் தொகையை அப்படியே வைத்துவிட்டு, அதற்கு கிடைக்கும் வட்டியை மட்டும் மாதந்தோறும் எடுத்து கொள்வது.
முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்
* தவணை முறையில் பணம் பெறும்போது பயனாளர் உயிரிழந்தால், அவரது வாரிசுதாரர் மீதமுள்ள முழு தொகையையும் ஒரே நேரத்தில் எடுத்து கொள்ளலாம் அல்லது தொடர்ந்து தவணை முறையில் மாதந்தோறும் பெற்று கொள்ளலாம்
* அவசர தேவை ஏற்பட்டால், இந்த திட்டத்தை இடையில் நிறுத்திவிட்டு மீதமுள்ள முழு பணத்தையும் எடுத்து கொள்ளும் நெகிழ்வு தன்மையும் வழங்கப்பட உள்ளது.