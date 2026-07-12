தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/இந்தியா/அரசு மரியாதையுடன் மைசூருவில் பின்னணி பாடகி ஜானகி உடல் தகனம்

அரசு மரியாதையுடன் மைசூருவில் பின்னணி பாடகி ஜானகி உடல் தகனம்

அரசு மரியாதையுடன் மைசூருவில் பின்னணி பாடகி ஜானகி உடல் தகனம்

UPDATED : ஜூலை 12, 2026 05:38 PM

ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:37 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : ஜூலை 12, 2026 05:38 PM ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:37 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

மைசூரு: பிரபல பின்னணி பாடகி ஜானகியின் உடல், மைசூருவில் உள்ள அவரது சொந்த பண்ணை வீட்டில் முழு அரசு மரியாதை உடன் தகனம் செய்யப்பட்டது.

பிரபல பின்னணி பாடகி எஸ். ஜானகி உடல்நலக்குறைவால் நேற்று கர்நாடக மாநிலம் மைசூருவில் உள்ள மருத்துவமனையில் காலமானார். அவருக்கு வயது 88. கடந்த ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு அவரது மகன் காலமான நிலையில் நேற்று அவர் காலமானார்.

அவரது மறைவுக்கு ஜனாதிபதி, துணை ஜனாதிபதி, பிரதமர், எதிர்க்கட்சித் தலைவர், பல்வேறு மாநில முதல்வர்கள், அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள், நடிகர்கள் மற்றும் பிரபலங்கள் இரங்கல் தெரிவித்தனர்.

அவரது உடல் கர்நாடக மாநிலம் மைசூரு மஹாராஜா கல்லூரி திடலில் பொது மக்கள் அஞ்சலிக்கு வைக்கப்பட்டது. பின்னணி பாடகி சித்ரா, சுஜாதா, பாடகர் விஜய பிரகாஷ், உள்ளிட்ட பலர் நேரில் வந்து அஞ்சலி செலுத்தினர்.

அவரது உடலுக்கு முழு அரசு மரியாதையுடன் இறுதிச்சடங்கை நடத்த கர்நாடக முதல்வர் டி.கே.சிவக்குமார் உத்தரவிட்டு இருந்தார்.

பொது மக்கள் அஞ்சலிக்கு பிறகு, அவரது உடல் அலங்கரிக்கப்பட்ட வாகனத்தில் வைக்கப்பட்ட இறுதி ஊர்வலமாக கொண்டு செல்லப்பட்டது.

மைசூரு மாவட்டம் எச்.டி. கோட்டை தாலுகாவில் உள்ள கனியனஹண்டி கிராமத்தில் அமைந்துள்ள அவரது சொந்தப் பண்ணை வீட்டிற்கு அவரது உடல் கொண்டு வரப்பட்டது. அங்கு இறுதிச்சடங்குகளை அவரது பேத்தி அப்சரா செய்தார். பிறகு, கர்நாடக அரசு சார்பில் இறுதி மரியாதை அளிக்கப்பட்டது. இதன் பிறகு குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்கள், எஸ்பி ஷைலஜா உள்ளிட்டோர் இறுதி மரியாதை செய்தனர். தொடர்ந்து துப்பாக்கி குண்டுகள் முழங்க ஜானகி உடலுக்கு அரசு மரியாதை அளிக்கப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து ஜானகி உடல் தகனம் செய்யப்பட்டது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us