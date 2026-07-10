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ஆக்லாந்து சென்றார் பிரதமர் மோடி: விமான நிலையத்தில் வரவேற்றார் நியூசி., பிரதமர்

ஆக்லாந்து சென்றார் பிரதமர் மோடி: விமான நிலையத்தில் வரவேற்றார் நியூசி., பிரதமர்

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UPDATED : ஜூலை 10, 2026 08:07 PM

ADDED : ஜூலை 10, 2026 02:57 PM

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UPDATED : ஜூலை 10, 2026 08:07 PM ADDED : ஜூலை 10, 2026 02:57 PM

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ஆக்லாந்து: இந்தோனேஷியா, ஆஸ்திரேலியா பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு பிரதமர் மோடி நியூசிலாந்து சென்றடைந்தார். விமான நிலையம் வந்த அந்நாட்டு பிரதமர் கிறிஸ்டோபர் லக்சன் கட்டியணைத்து வரவேற்றார்.

பிரதமர் மோடி அரசு முறை பயணமாக இந்தோனேஷியா, ஆஸிதிரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்து ஆகிய நாடுகளுக்கு அரசு முறை பயணம் மேற்கொண்டு உள்ளார்.

இந்தோனேஷியா, ஆஸ்திரேலியாவில் அந்நாட்டு தலைவர்கள், தொழிலதிபர்கள், இந்திய வம்சாவளியினரை சந்தித்து பேசினார். இந்த இரு நாட்டு பயணங்களில் பல்வேறு முக்கிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின.

இந்த பயணத்தை முடித்துக் கொண்ட பிரதமர் மோடி இன்று நியூசிலாந்தின் ஆக்லாந்து நகர் சென்றடைந்தார். விமான நிலையம் வந்த அந்நாட்டு பிரதமர் கிறிஸ்டோபர் லக்சன், நமது பிரதமர் மோடியை கட்டியணைத்து வரவேற்றார். விமான நிலையத்தில் சிவப்பு கம்பள வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. பிறகு, மோடியை அந்நாட்டு அமைச்சர்கள், இந்திய அதிகாரிகள் வரவேற்றனர்.

40 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நியூசிலாந்து செல்லும் முதல் இந்திய பிரதமர் என்ற பெருமை பிரதமர் மோடிக்கு கிடைத்துள்ளது.

நெகிழ்ச்சி


நியூசிலாந்து சென்ற பிரதமர் மோடியை அங்கு வசிக்கும் இந்திய வம்சாவளியினர் உற்சாகமாக வரவேற்றனர்.

இது தொடர்பாக மோடி வெளியிட்டஅறிக்கையில் கூறியுள்ளதாவது: நியூசிலாந்தின் இந்திய வம்சாவளியினரின் அன்பும் பாசமும் என்னை நெகிழச் செய்தது. ஒரு இந்தியப் பிரதமரின் வருகைக்காக அவர்கள் நான்கு தசாப்தங்களாகக் காத்திருந்தனர். இன்று அவர்களின் உற்சாகமும் அன்பும் வெளிப்பட்டது. இந்தியாவுடனான அவர்களின் பிணைப்பு அசைக்க முடியாததாக உள்ளது. இவ்வாறு அந்தப்பதிவில் பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார்.

மற்றொரு பதிவில் பிரதமர் கூறியுள்ளதாவது:

இன்று மாலை ஆக்லாந்தில் நடந்த வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில் இந்தியாவின் வளமான பண்பாட்டுப் பாரம்பரியம் உயிரோட்டமாக கொண்டாடப்பட்டதை கண்டு மகிழ்ச்சி அடைந்தேன்.

இந்நிகழ்ச்சியில், பஞ்சாப், தமிழகத்தின் பண்பாடுகள், கர்நாடகா மற்றும் ஹிந்துஸ்தானி சங்கமம் மற்றும் வந்தே மாதரத்தின் இசைபடைப்பு ஆகியன இடம்பெற்றன. தலைமுறைகள் மற்றும் கண்டங்கள் கடந்து இந்தியாவின் பண்பாட்டு பாரம்பரியத்தை உயிர்ப்புடன் வைத்திருப்பதற்கும், இந்தியாவுக்கும் நியூசிலாந்துக்கும் இடையிலான நீடித்த மக்கள் பிணைப்பை வலுப்படுத்துவதற்கும் இந்திய வம்சாவளியினரை பாராட்டுகிறேன். இவ்வாறு அந்தப்பதிவில் பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார்.

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மூவர்ண நிறத்தில் ஸ்கை டவர்

நியூசிலாந்து வரும் பிரதமர் மோடியை வரவேற்கும் வகையில், அந்நாட்டின் ஆக்லாந்து நகரில் உள்ள பிரபலமான ஸ்கை டவர், நமது தேசியக்கொடி நிறமான மூவர்ண நிறத்தில் ஒளிர்ந்தது.



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