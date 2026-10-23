பிரிக்க முயலும் சக்திகளுக்கு எதிராக சமூகத்தை ஒன்றிணைக்க வேண்டும்; பிரதமர் மோடி அழைப்பு
பிரிக்க முயலும் சக்திகளுக்கு எதிராக சமூகத்தை ஒன்றிணைக்க வேண்டும்; பிரதமர் மோடி அழைப்பு
ADDED : அக் 23, 2026 12:37 PM
ADDED : அக் 23, 2026 12:37 PM
-நமது டில்லி நிருபர்-
புதுடில்லியில் சுவாமி சின்மயானந்தாவின் பாரம்பரியம் மற்றும் போதனைகளைப் போற்றும் வகையில், சின்மயா அமிர்த மஹோத்சவ் உலகளாவிய மாநாட்டை பிரதமர் மோடி துவங்கி வைத்தார்.
அவர் பேசியதாவது: அமிர்த மஹோத்சவ் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றது ஒரு தனித்துவமான ஆன்மிக அனுபவம். நாட்டின் நலனை விரும்பும் நாம், நாட்டை விழிப்புணர்வுடனும் செழிப்புடனும் வைத்திருக்க பாடுபட வேண்டும்.
சுவாமி சின்மயானந்தர் தனது வாழ்நாள் முழுவதையும் இந்த கொள்கையின் அடிப்படையிலேயே கழித்தார். அவர் ஆன்மிக விஷயங்களைப் பற்றி மரியாதையுடனும், தேசம் தொடர்பான சிக்கல்கள் குறித்து மிகுந்த ஆர்வத்துடனும் தெளிவுடனும் பேசினார்.
பொறுப்பு
இன்று லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் இந்தியாவின் கலாசாரத் தூதுவர்களாகச் செயல்பட்டு வருகின்றனர். இளைஞர்கள் இந்திய கலாசாரத்தை அடுத்த தலைமுறைக்குக் கொண்டு சேர்க்கின்றனர்.நாடு புதிய சவால்களை எதிர்கொள்கிறது; இன்றைய சூழலில், சிக்கல்களுக்குத் தீர்வு காண வேண்டிய பொறுப்பு நம் அனைவருக்கும் இருக்கிறது. நம்மைக் பிரிக்க முயலும் சக்திகளுக்கு எதிராக, சமூகத்தை நாம் ஒன்றிணைக்க வேண்டும்.
விழிப்புணர்வு
சுயசார்பின் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி நம் சக குடிமக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும். 2047ம் ஆண்டிற்குள் வளர்ச்சி அடைந்த இந்தியா என்ற இலக்கை அடைவதற்கான பயணத்தில் அனைவரது பங்களிப்பும் இருக்க வேண்டும்.
இந்த இலக்குகளை அடைய, நாம் இன்னும் தீவிரமாகச் செயல்பட வேண்டும். நமது இலக்குகளும் நோக்கங்களும் ஒன்றே; நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து முன்னேறிச் செல்ல வேண்டும். இவ்வாறு பிரதமர் மோடி பேசினார்.