இந்தாண்டும் ராணுவ வீரர்களுடன் தீபாவளி கொண்டாடும் பிரதமர் மோடி; நாட்டு மக்களுக்கு பண்டிகை வாழ்த்து
இந்தாண்டும் ராணுவ வீரர்களுடன் தீபாவளி கொண்டாடும் பிரதமர் மோடி; நாட்டு மக்களுக்கு பண்டிகை வாழ்த்து
ADDED : நவ 07, 2026 06:27 PM
ADDED : நவ 07, 2026 06:27 PM
புதுடில்லி: நாட்டு மக்களுக்கு தீபாவளி வாழ்த்து கூறி பிரதமர் மோடி வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார். அதில் அவர் கூறியதாவது; இந்தப் பண்டிகை, இனிவரும் காலமும் உங்கள் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியையும், அமைதியையும், செழிப்பையும் கொண்டு வரட்டும். ஆண்டுதோறும் நமது பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் ராணுவ வீரர்களுடன் தீபாவளி கொண்டாடுவது வழக்கம். இந்த முறையும் அவர்களுடன் தான் பண்டிகையை கொண்டாடுகிறேன். இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ராணுவ வீரர்களுடன் பிரதமர் மோடி கொண்டாடிய தீபாவளி பண்டிகை
2014ல் முதல்முறையாக பிரதமராக பொறுப்பேற்ற போது, சியாச்சின் பகுதியில் ராணுவ வீரர்களுடன் கொண்டாடினார்.
2015ல் பஞ்சாப் மாநிலத்தின் அமிர்தசரஸ் எல்லைப் பகுதியில் ராணுவ வீரர்களுடன் கொண்டாடினார்.
2016ல் ஹிமாச்சலப் பிரதேசத்தில் சீன எல்லைக்கு அருகில் அமைந்துள்ள சும்டோ பகுதியில் கொண்டாடினார்.
2017ல் ஜம்மு காஷ்மீரின் குரேஸ் எல்லைப் பகுதியில் ராணுவ வீரர்களுடன் தீபாவளியைக் கொண்டாடினார்
2018ல் உத்தரகண்டின் உள்ள ஹர்சில் பகுதியில் பண்டிகையைக் கொண்டாடினார்.
2019ல் ஜம்மு காஷ்மீரின் எல்லைக் கட்டுப்பாட்டுக்கோட்டு பகுதியில் ரஜோரியில் ராணுவ வீரர்களுடன் கொண்டாடினார்.
2020ல் ராஜஸ்தானின் ஜெய்சால்மரில் உள்ள லோங்கேவாலா எல்லைப் பகுதியில் ராணுவ வீரர்களுடன் பண்டிகையைக் கொண்டாடினார்.
2021ல் ஜம்மு காஷ்மீரின் நெளஷேரா பகுதியில் ராணுவ வீரர்களுடன் தீபாவளியைக் கொண்டாடினார்.
2022ல் கார்கில் எல்லைப் பகுதியில் உள்ள ராணுவ வீரர்களுடன் இணைந்து கொண்டாடினார்.
2023ல் ஹிமாச்சலப் பிரதேசத்தில் உள்ள லெப்சா எல்லைப் பகுதியில் பண்டிகையைக் கொண்டாடினார்.
2024ல் குஜராத்தின் கட்ச் பகுதியில் இருக்கும் சர் க்ரீக் எல்லைப் பகுதியில் தீபாவளியைப் பிரதமர் கொண்டாடினார்.
2025ல் கோவா-கார்வார் கடற்பகுதியில் இந்தியாவின் உள்நாட்டுத் தயாரிப்பான ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பலில் இந்தியக் கடற்படை வீரர்களுடன் தீபாவளியைக் கொண்டாடினார்.
இந்தாண்டு பிரதமர் மோடி தீபாவளிப் பண்டிகையைக் கொண்டாடும் இடம் குறித்து எந்தத் தகவலும் வெளியாகவில்லை.