புல்லட் ப்ரூப் கலாசாரத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வந்த பிரதமர் மோடி; பின்னணியை நினைவுகூர்ந்த முன்னாள் அதிகாரி
புல்லட் ப்ரூப் கலாசாரத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வந்த பிரதமர் மோடி; பின்னணியை நினைவுகூர்ந்த முன்னாள் அதிகாரி
ADDED : ஆக 15, 2026 09:02 PM
ADDED : ஆக 15, 2026 09:02 PM
புதுடில்லி: முதல்முறையாக பிரதமராக பொறுப்பேற்ற போது, சுதந்திர தின உரை நிகழ்த்துவதற்கு முன்பாக, பாதுகாப்பு அதிகாரிகளுக்கு பிரதமர் மோடி வைத்த நிபந்தனையை முன்னாள் பாதுகாப்பு செயலாளர் ஆர்.கே. மதூர் நினைவு கூர்ந்தார்.
ஒவ்வொரு சுதந்திர தினத்தன்றும் நாட்டின் பிரதமர் செங்கோட்டையில் தேசியக் கொடியேற்றி நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றுவது வழக்கமான ஒன்றாகும். முன்னாள் பிரதமர்களான ராஜிவ், நரசிம்ம ராவ், மன்மோகன் சிங் உள்ளிட்ட ஏராளமான தலைவர்களும் செங்கோட்டையில் உரை நிகழ்த்தியிருந்தாலும், பிரதமராக முதல்முறையாக பொறுப்பேற்ற போது, மோடி செய்த செயல் தற்போது வரையில் பேசப்பட்டு வருகிறது.
அதாவது, முன்னாள் பிரதமர்கள் செங்கோட்டையின் மேடையின் புல்லட் ப்ரூப் கண்ணாடிக்குள் பாதுகாப்பாக நின்று கொண்டு பேசுவதையே மரபாகக் கொண்டிருந்தனர். ஆனால், 2014ம் ஆண்டு மோடி பிரதமராக பொறுப்பேற்ற பிறகு, தனது முதல் சுதந்திர தின உரையின் போது, பாதுகாப்புக்காக அதிகாரிகள் வழங்கிய புல்லட் ப்ரூப் கண்ணாடியை நிராகரித்து விட்டு, மக்களிடம் உரையாற்றியது தான் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது.
இதற்கு பின்னணியில் அதிகாரிகளுக்கும், பிரதமர் மோடிக்கும் இடையே நடந்த உரையாடல் குறித்த விபரத்தை, முன்னாள் பாதுகாப்பு செயலாளர் ஆர்.கே. மதூர் தற்போது வெளிக்கொண்டு வந்துள்ளார்.
அவர் கூறியதாவது; 2014ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15ம் தேதிக்கு முன்பாக, சுதந்திர தின பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து பிரதமர் மோடியிடம், அப்போதைய புலனாய்வுத்துறை இயக்குநரும், நாங்களும் விவரித்தோம். சாந்தினி சவுக் போன்ற கட்டடங்கள் இருக்கும் பகுதிகளில் இருந்து செங்கோட்டை மிகவும் தெளிவாகத் தெரியும் என்பதால், பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக புல்லட் ப்ரூப் கண்ணாடி அமைக்கப்பட்டதாக தெரிவித்தோம். ஆனால், அந்த புல்லட் ப்ரூப் கண்ணாடியை பிரதமர் மோடி அகற்றுமாறு கூறினார். இருப்பினும், நாங்கள் பாதுகாப்பின் அவசியம் குறித்து எடுத்துரைத்தோம்.
இதனை ஏற்க மறுத்த பிரதமர் மோடி, புல்லட் ப்ரூப் கண்ணாடியை அகற்றவில்லை எனில், நான் உரையாற்ற மாட்டேன் என்று கண்டிப்பாகக் கூறி விட்டார். இதையடுத்து, பாதுகாப்புத் துறையினர் மோடியின் கோரிக்கையை ஏற்று, ஆகஸ்ட் 14 மற்றும் 15ம் தேதிகளுக்கு இடைப்பட்ட இரவில் சுமார் நள்ளிரவு 2 மணிக்கு அந்தப் புல்லட் ப்ரூப் கண்ணாடியை அகற்றினர். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.