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/தினம் தினம்/இதப்படிங்க முதல்ல/கோவர்தன் பூஜை நன்னாளில் கால்நடைகளுக்கு உணவு வழங்கிய பிரதமர் மோடி; இணையத்தில் வைரலாகும் வீடியோ!

கோவர்தன் பூஜை நன்னாளில் கால்நடைகளுக்கு உணவு வழங்கிய பிரதமர் மோடி; இணையத்தில் வைரலாகும் வீடியோ!

கோவர்தன் பூஜை நன்னாளில் கால்நடைகளுக்கு உணவு வழங்கிய பிரதமர் மோடி; இணையத்தில் வைரலாகும் வீடியோ!

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ADDED : நவ 10, 2026 03:39 PM

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ADDED : நவ 10, 2026 03:39 PM

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-நமது நிருபர்-

நாடு முழுவதும் இன்று (நவம்பர் 10) கோவர்தன் பூஜை கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது. இந்நன்னாளில் கோவர்த்தன மலைக்கு நன்றி செலுத்தும் விதமாக, ஏராளமான உணவுகள், பலவகை இனிப்புகள் தயார் செய்து மலைக்கு அல்லது கிருஷ்ணருக்குப் படைக்கப்படுகிறது. பசுக்களைக் குளிப்பாட்டி, அலங்கரித்து சிறப்புப் பூஜைகள் செய்யப்படுகின்றன.

அந்தவகையில், கோவர்தன் பூஜையை முன்னிட்டு, பசுக்கள் மற்றும் கன்றுக்குட்டிகளுக்கு உணவளித்து புகைப்படங்களை இன்ஸ்டா சமூக வலைதளத்தில் பிரதமர் மோடி பகிர்ந்து உள்ளார்.

இந்தப் புகைப்படங்களுடன் கூடிய ரீல்ஸ் வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. அவர் வெளியிட்ட பதிவில்,'கோவர்தன பூஜையின் புனிதமான நன்னாளில், அனைவருக்கும் அமைதி, மகிழ்ச்சி மற்றும் செழிப்பு கிடைக்கட்டும்' என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

வீடியோவை பார்க்க இங்கே கிளிக் செய்யவும்

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