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அணுகுண்டு தாக்குதலை தடுத்தவர் பிரதமர் மோடி: போலந்து நாட்டு அமைச்சர் புகழாரம்

அணுகுண்டு தாக்குதலை தடுத்தவர் பிரதமர் மோடி: போலந்து நாட்டு அமைச்சர் புகழாரம்

29

ADDED : ஜூலை 15, 2026 11:46 AM

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ADDED : ஜூலை 15, 2026 11:46 AM

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நமது சிறப்பு நிருபர்

உக்ரைன் மீது 2022ல் ரஷ்யா அணுகுண்டு தாக்குதல் நடத்த இருந்ததை, புடினிடம் பேசி தடுத்து நிறுத்தியவர் இந்திய பிரதமர் மோடி என போலந்து நாட்டின் துணை வெளியுறவு அமைச்சர் டியோபில் பர்தோஸூவ்ஸ்கி தெரிவித்தார்.

டில்லியில் நடந்த இந்தியா- போலந்து கூட்டு பொருளாதார ஆணையக் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற பிறகு நிருபர்களிடம் டியோபில் பர்தோஸூவ்ஸ்கி கூறியதாவது: பிரதமர் மோடி மிகவும் பிரபலமான, மதிக்கப்படும் ஒரு உலகத்தரம் வாய்ந்த அரசியல்வாதி ஆவார். இந்தியாவுக்கு ரஷ்யாவுடன் நீண்டகால உறவு உள்ளது.

பிரதமர் மோடி தன்னிடம் கூறுவதை அதிபர் புடின் உண்மையில் கவனத்தில் கொள்கிறார். ரஷ்யா-உக்ரைன் போரின் ஒரு நெருக்கடியான தருணத்தில் பிரதமர் மோடி ஏற்கனவே அந்த செல்வாக்கை நிரூபித்திருக்கிறார். உக்ரைன் மீது 2022ல் ரஷ்யா அணுகுண்டு தாக்குதல் நடத்த இருந்ததை, புடினிடம் பேசி தடுத்து நிறுத்தியவர் இந்திய பிரதமர் மோடி. இவ்வாறு டியோபில் பர்தோஸூவ்ஸ்கி கூறினார்.

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