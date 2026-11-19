GTA டிரெண்டிங்கில் இணைந்தார் பிரதமர் மோடி; நாட்டின் வளர்ச்சி குறித்த போஸ்டர்களை வெளியிட்டு பெருமிதம்
GTA டிரெண்டிங்கில் இணைந்தார் பிரதமர் மோடி; நாட்டின் வளர்ச்சி குறித்த போஸ்டர்களை வெளியிட்டு பெருமிதம்
UPDATED : நவ 19, 2026 12:43 PM
ADDED : நவ 19, 2026 11:33 AM
UPDATED : நவ 19, 2026 12:43 PM ADDED : நவ 19, 2026 11:33 AM
புதுடில்லி: GTA எனப்படும் கிராண்ட் தெப்ட் ஆட்டோ 6 என்ற பிரபல ஆன்லைன் வீடியோ கேம், இந்தியா மற்றும் உலக நாடுகளில் இன்று வெளியானது. முதற்கட்டமாக, பிளேஸ்டேஷன் 5, எக்ஸ் பாக்ஸ் சீரிஸ் X மற்றும் S கன்சோலில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. கம்ப்யூட்டருக்கான வெளியீட்டு தேதியை இன்னும் அறிவிக்கவில்லை.
கற்பனையாக இடம்பெற்றுள்ள நகரங்கள், கிராமப்புறங்கள், கடற்கரைகள், நெடுஞ்சாலைகள் இந்த கேமை விளையாடுபவர்களை பெரிதும் கவர்ந்துள்ளது. இதையொட்டி, இன்று காலை முதல், சமூக வலைதளங்களில் GTA தொடர்பான போட்டோக்களும், அம்சங்களும் டிரெண்டாகி வருகிறது.
நாட்டின் வளர்ச்சியை ஜிடிஏ கேமுடன் குறிப்பிட்டு, பிரதமர் மோடியும் GTA டிரெண்டிங்கில் இணைந்துள்ளார்.
ஜிடிஏ வீடியோகேமின் ஐந்தாம் பதிப்பு 2013ம் ஆண்டு வெளியானது. அப்போது, காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருந்தது. அதன்பிறகு, 2014 முதல் 2026 வரையில் பிரதமர் மோடி தலைமையில் தொடர்ச்சியாக பாஜ ஆட்சியில் இருக்கிறது.
இந்தக் காலகட்டத்தில் இந்தியா உலகின் அதிவேகமாக வளர்ந்து வரும் பொருளாதார நாடாக உருவெடுத்துள்ளது. அதுமட்டுமில்லாமல், நாட்டின் உள்கட்டமைப்புகள், கிராமப்புற வளர்ச்சி, சோலார் மின்உற்பத்தி அதிகரிப்பு, விண்வெளியில் புதிய மைல்கல், ரயில்வேத்துறையில் மேம்பாடு, ராணுவ தளவாடங்கள் ஏற்றுமதி, நக்சல்கள் ஒழிப்பு, வீட்டுக்கு வீடு கழிவறையை குறிப்பிட்டு, ஜிடிஏ போஸ்டர்களை பிரதமர் மோடி பகிர்ந்துள்ளார். இது சமூக வலைதளங்களில் டிரெண்டாகி வருகிறது.