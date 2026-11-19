பிரிட்டன் அரச தம்பதியுடன் பிரதமர் மோடி சந்திப்பு; இரு நாட்டு உறவை வலுப்படுத்த ஆலோசனை
பிரிட்டன் அரச தம்பதியுடன் பிரதமர் மோடி சந்திப்பு; இரு நாட்டு உறவை வலுப்படுத்த ஆலோசனை
ADDED : நவ 19, 2026 12:53 AM
ADDED : நவ 19, 2026 12:53 AM
புதுடில்லி: மூன்று நாள் அரசுமுறைப் பயணமாக இந்தியா வந்துள்ள பிரிட்டன் இளவரசர் வில்லியம் மற்றும் இளவரசி கேட், டில்லியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியைச் சந்தித்துப் பேசினர்.
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புக்கான 'எர்த்ஷாட்' விருது வழங்கும் விழாவில் பங்கேற்பதற்காக மும்பை வந்திருந்த பிரிட்டன் அரச தம்பதி, தங்களது இந்தியப் பயணத்தின் இறுதி நாளான நேற்று(நவ.,18) டில்லியில் பிரதமர் மோடியைச் சந்தித்தனர்.
உறவை வலுப்படுத்த ஆலோசனை
இந்தச் சந்திப்பின்போது, இந்தியா - பிரிட்டன் இடையிலான இருதரப்பு உறவுகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஒத்துழைப்பு குறித்து விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டது. மேலும், 'இந்தியா - பிரிட்டன் விஷன் 2035' மற்றும் கடந்த ஜூலை மாதம் அமலுக்கு வந்த விரிவான பொருளாதார, வர்த்தக ஒப்பந்தம் ஆகியவற்றின் மூலம் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான உறவு, புதிய உத்வேகம் பெற்றுள்ளதை பிரதமர் மோடி வரவேற்றார்.
பிரிட்டன் மன்னர் மூன்றாம் சார்லஸ், பிரிட்டன் பிரதமர் ஆண்டி பர்ன்ஹாம் ஆகியோருக்குத் தனது அன்பான வாழ்த்துகளைத் தெரிவிக்குமாறும் இளவரசர் வில்லியமிடம் மோடி கேட்டுக்கொண்டார்.
பாராட்டு
இந்தச் சந்திப்பு குறித்துப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவு: பிரிட்டன் இளவரசர், இளவரசியைச் சந்தித்ததில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி. உலகளவில் பருவநிலை மாற்றத்திற்குத் தீர்வு காணும் புதிய கண்டுபிடிப்புகளை ஊக்குவிப்பதிலும், உலகளாவிய சுற்றுச்சூழல் சவால்களை எதிர்கொள்வதில் இந்தியர்களின் திறமையை வெளிப்படுத்துவதிலும் 'எர்த்ஷாட்' எடுக்கும் முயற்சிகளுக்கு பாராட்டுக்கள்.
இரு நாட்டு மக்களின் பொதுவான வளர்ச்சிக்காகவும், உலக நன்மைக்காகவும், இந்தியா - பிரிட்டன் இடையிலான உறவு மேலும் வலுப்படுத்த வேண்டும். சமீபத்தில் அமல்படுத்தப்பட்ட விரிவான பொருளாதார, வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை முன்னெடுத்துச் செல்ல ஆவலுடன் காத்திருக்கிறேன். இவ்வாறு அவர் பதிவிட்டுள்ளார்.
இச்சந்திப்புடன் பிரிட்டன் அரச தம்பதியின் மூன்று நாள் இந்தியப் பயணம் நிறைவடைந்தது.