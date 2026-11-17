பிலிப்பைன்சில் குவாட் மாநாடு: பிரதமர் மோடி- அதிபர் டிரம்ப் சந்திப்பு
பிலிப்பைன்சில் குவாட் மாநாடு: பிரதமர் மோடி- அதிபர் டிரம்ப் சந்திப்பு
UPDATED : நவ 17, 2026 10:02 PM
ADDED : நவ 17, 2026 04:47 PM
UPDATED : நவ 17, 2026 10:02 PM ADDED : நவ 17, 2026 04:47 PM
மணிலா: 11 நாடுகள் அங்கம் வகிக்கும் ஆசியான் கூட்டமைப்பு மாநாடு பிலிப்பைன்சில் நடக்கிறது. இதற்காக பிரதமர் மோடி அந்நாட்டிற்கு சென்றார். இன்று மாநாட்டில் பங்கேற்று பேசினார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, இந்தியா, அமெரிக்கா, ஜப்பான், ஆஸ்திரேலியா நாடுகள் இடம்பெற்றுள்ள குவாட் கூட்டமைப்பு மாநாடு மணிலாவில் நடந்தது.
இம்மாநாட்டில் அதிபர் டிரம்ப், பிரதமர் மோடி, ஜப்பான் பிரதமர் சனே தகைச்சி, ஆஸ்திரேலியா பிரதமர் அந்தோணி அல்பானீஸ் ஆகியோர் பங்கேற்றனர். இம்மாநாட்டில் பங்கேற்க டிரம்ப் 55 நிமிடங்கள் மட்டுமே ஒதுக்கி உள்ளார்.
இதில் பிரதமர் மோடி பேசியதாவது:
இந்தியாவை பொறுத்தவரை, குவாட் என்பது ஆக்கப்பூர்வமான மற்றும் நம்பகமான கூட்டமைப்பாகும். கடல்சார் பாதுகாப்பு முதல் நம்பகமான வினியோக சங்கிலி வரை, புதிய தொழில்நுட்பங்கள் முதல் பேரிடர் மீட்பு பணிகள் வரை, இந்தோ - பசிபிக் பகுதி முழுதும் குவாட் நம்பகமான தீர்வுகளை வழங்க வேண்டும் என்பதே நமது முயற்சியாக இருந்து வருகிறது.
கடந்தாண்டு ஜனவரி முதல் குவாட் நாடுகளின் வெளியுறவு அமைச்சர்கள் ஐந்து முறை சந்தித்து பேசியுள்ளனர். இது நம் கூட்டமைப்பின் மீதான அரசியல் உறுதிக்கும், பகிரப்பட்ட அர்ப்பணிப்புக்கும் சான்றாக உள்ளது. நம் ஒத்துழைப்பின் அடுத்த கட்டத்துக்கான உறுதியான இலக்குகளை நிர்ணயிக்க இன்றைய நம் சந்திப்பு உதவும் என நான் நம்புகிறேன்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.