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துணை ஜனாதிபதி இல்லத்தில் பிரதமர் மோடி வழிபாடு: திலகமிட்டு வாழ்த்திய சிபிஆர்

துணை ஜனாதிபதி இல்லத்தில் பிரதமர் மோடி வழிபாடு: திலகமிட்டு வாழ்த்திய சிபிஆர்

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ADDED : நவ 07, 2026 04:17 PM

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ADDED : நவ 07, 2026 04:17 PM

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புதுடில்லி: நாடு முழுதும் நாளை தீபாவளி பண்டிகை கோலாகலமாக கொண்டாடப்படுகிறது. இதையொட்டி, டில்லியில் துணை ஜனாதிபதி சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் இல்லத்துக்கு இன்று பிரதமர் மோடி சென்று இருந்தார்.

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அவரை பூங்கொத்து கொடுத்து சிபிஆர் உற்சாகமாக வரவேற்றார். நடராஜர் சிலை போட்டோவை பிரதமருக்கு பரிசாக வழங்கினார்.

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இருவரும் தீபாவளி வாழ்த்துக்களை பரிமாறிக் கொண்டனர்.

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துணை ஜனாதிபதி இல்லத்தில் பூஜை செய்து பிரதமர் மோடி வழிபாடு நடத்தினார். அப்போது, பிரதமர் மோடிக்கு துணை ஜனாதிபதி சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் திலகமிட்டார்.

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இது தொடர்பாக பிரதமர் மோடி விடுத்த எக்ஸ் தளப்பதிவில்; 'துணை ஜனாதிபதி சி.பி. ராதாகிருஷ்ணனை சந்தித்து, தீபாவளி வாழ்த்துக்களை பரிமாறிக் கொண்டோம்,' எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

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