தேசியக் கொடியை மதிக்கும் பிரதமர் மோடி... வெளிநாடுகளில் அவமதிக்கும் ராகுல்; பாஜ விமர்சனம்
தேசியக் கொடியை மதிக்கும் பிரதமர் மோடி... வெளிநாடுகளில் அவமதிக்கும் ராகுல்; பாஜ விமர்சனம்
ADDED : நவ 18, 2026 11:18 AM
ADDED : நவ 18, 2026 11:18 AM
புதுடில்லி: கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்தில் நடந்த கூட்டத்தில் காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் உரையாற்றினார். அப்போது, வேலையின்மை, கல்வி முறையில் உள்ள பிரச்னைகளால் இந்தியா ஒரு பொருளாதாரப் பேரழிவை நோக்கிச் சென்று கொண்டிருப்பதாகக் குற்றம்சாட்டினார்.
உலகளவில் இந்தியா வேகமாக வளர்ந்து வரும் பொருளாதார நாடாக திகழ்ந்து வரும் நிலையில், ராகுலின் இந்தக் கருத்து பெரும் சர்ச்சையையும், விமர்சனங்களையும் எழச் செய்துள்ளது.
வெளிநாடுகளில் இந்தியாவுக்கு எதிரான கருத்துக்களை தொடர்ந்து கூறி வரும் ராகுலுக்கு, பாஜ தலைவர்களில் ஒருவரான பிரதீப் பண்டாரி பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.
எக்ஸ் தளத்தில் அவர் வெளியிட்ட வீடியோவில் கூறியிருப்பதாவது; இந்தியாவின் வளர்ச்சியும், ஜனநாயகத்தின் மீது அவருக்கு இருக்கும் இயல்பான வெறுப்பும் தான், வெளிநாடுகளுக்குச் செல்லும்போதெல்லாம் சொந்த நாட்டுக்கு எதிராக பேச வைக்கிறது. உலகளவில் மதிக்கப்படும் ஜனநாயக நாடாக இந்தியா திகழ்கிறது. அதிவேகமாக வளர்ந்து வரும் பொருளாதாரத்தைக் கொண்ட நாடாகவும் உள்ளது.
ஹைதராபாத்தில் நடந்த பாரத் உச்சி மாநாட்டில் வெளிநாட்டவர்களை வைத்து இந்திய ஜனநாயகத்தை விமர்சித்தார். ஒரு எதிர்க்கட்சித் தலைவராக ராகுல் ஒரு பேரழிவாக இருக்கிறார். பிலிப்பைன்ஸில் நடந்த குவாட் மாநாட்டில் தரையில் வைக்கப்பட்டிருந்த இந்திய தேசியக் கொடிக்கு பிரதமர் மோடி மரியாதை கொடுத்து பாக்கெட்டில் எடுத்து வைத்து, தேச பக்தியை வெளிக்காட்டினார். ராகுல் இந்திய ஜனநாயகத்திற்கு எதிராகப் பேசி தேசியக் கொடியின் மாண்பை அவமதிக்கிறார், இவ்வாறு அவர் கூறினார்.