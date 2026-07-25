24 மணி நேரத்தில் 30 கோடி பேர் விசிட்; உலக சாதனையை முறியடித்த பிரதமர் மோடி ரீல்ஸ் வீடியோ
24 மணி நேரத்தில் 30 கோடி பேர் விசிட்; உலக சாதனையை முறியடித்த பிரதமர் மோடி ரீல்ஸ் வீடியோ
ADDED : ஜூலை 25, 2026 02:04 PM
ADDED : ஜூலை 25, 2026 02:04 PM
பிரதமர் மோடியின் இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் வீடியோ 24 மணி நேரத்திற்குள் 30.3 கோடி பார்வைகளைக் கடந்து உலக சாதனை படைத்துள்ளது.
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நீட் வினாத்தாள் கசிவைத் தடுப்பது மற்றும் தேர்வு முறைகளை சீரமைப்பது தொடர்பாக புதிய மசோதா கொண்டு வரப்படும் என பிரதமர் மோடி தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்த வீடியோ, 24 மணி நேரத்திற்குள் 30.3 கோடி பார்வைகளைக் கடந்து புதிய உலக சாதனை படைத்து இருக்கிறது. அதுமட்டுமின்றி 1 கோடியே 60 லட்சம் பேர் லைக் செய்து இருக்கின்றனர்.
வரலாற்றிலேயே ஒரே நாளில் அதிகப்படியான பார்வைகளை பெற்ற வீடியோ என்ற பெருமையை இந்த ரீல்ஸ் தட்டி சென்றது. பிரபல யூடியூபர் ஐஷோஸ்பீட், உலகக்கோப்பையின் போது பிடிஎஸ் குழுவை சந்தித்த போது பதிவிட்ட வீடியோ 24 மணி நேரத்தில் 30 கோடி பார்வைகளைப் பெற்றதே உலக சாதனையாக இருந்தது.
தற்போது பிரதமர் மோடியின் இந்த ரீல்ஸ் வீடியோ அந்த சாதனையை முறியடித்து முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளது. ''நான் பதிவிட்ட வீடியோவுக்கு கிடைத்த வரவேற்பு அபரிமிதமானது; ஆலோசனைகளை வழங்கிய இளம் நண்பர்களுக்கு நன்றி '' என பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார்.