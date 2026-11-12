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புதுடில்லி: டில்லியில் நிருபர்களை சந்தித்த வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் கிழக்கு பிரிவு செயலர் ரூபேந்திரா டாண்டன் கூறியதாவது: 23வது ஆசியான்- இந்தியா மாநாடும், 21வது ஆசியான் தலைமையிலான கிழக்கு ஆசிய வளர்ச்சி மாநாடும் நடைபெறுகிறது.
இம்மாநாடுகளில் பங்கேற்க நவம்பர் 16 ல் பிரதமர் மோடி பிலிப்பைன்ஸ் செல்கிறார். 18 ம் தேதி வரை அங்கு தங்கும் பிரதமர், அந்நாட்டு அதிபர் போங்போங் மார்கோஸ்அளிக்கும் விருந்திலும் பங்கேற்கிறார். மாநாட்டுக்கு இடையே பல்வேறு நாட்டு தலைவர்களுடனும் கலந்துரையாட உள்ளார்.
பிலிப்பைன்சில் வசிக்கும் இந்தியர்கள் பிரதமர் மோடியை சந்திக்க ஆர்வமாக உள்ளனர். இதற்கான நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்யவும் திட்டமிடப்பட்டு வருகிறது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
ஆசியான்- இந்தியா உச்சி மாநாடு: பிலிப்பைன்ஸ் செல்கிறார் பிரதமர் மோடி
ஆசியான்- இந்தியா உச்சி மாநாடு: பிலிப்பைன்ஸ் செல்கிறார் பிரதமர் மோடி
ADDED : நவ 12, 2026 05:31 PM
ADDED : நவ 12, 2026 05:31 PM
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புதுடில்லி: டில்லியில் நிருபர்களை சந்தித்த வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் கிழக்கு பிரிவு செயலர் ரூபேந்திரா டாண்டன் கூறியதாவது: 23வது ஆசியான்- இந்தியா மாநாடும், 21வது ஆசியான் தலைமையிலான கிழக்கு ஆசிய வளர்ச்சி மாநாடும் நடைபெறுகிறது.
இம்மாநாடுகளில் பங்கேற்க நவம்பர் 16 ல் பிரதமர் மோடி பிலிப்பைன்ஸ் செல்கிறார். 18 ம் தேதி வரை அங்கு தங்கும் பிரதமர், அந்நாட்டு அதிபர் போங்போங் மார்கோஸ்அளிக்கும் விருந்திலும் பங்கேற்கிறார். மாநாட்டுக்கு இடையே பல்வேறு நாட்டு தலைவர்களுடனும் கலந்துரையாட உள்ளார்.
பிலிப்பைன்சில் வசிக்கும் இந்தியர்கள் பிரதமர் மோடியை சந்திக்க ஆர்வமாக உள்ளனர். இதற்கான நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்யவும் திட்டமிடப்பட்டு வருகிறது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.