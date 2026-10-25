வெளிநாட்டு அதிபர்களுக்கு பிரதமர் மோடி அளிக்கும் சைவ விருந்து; ராகுலுக்கு அழைப்பு மறுப்பு!
வெளிநாட்டு அதிபர்களுக்கு பிரதமர் மோடி அளிக்கும் சைவ விருந்து; ராகுலுக்கு அழைப்பு மறுப்பு!
UPDATED : அக் 25, 2026 11:41 AM
ADDED : அக் 25, 2026 03:15 AM
UPDATED : அக் 25, 2026 11:41 AM ADDED : அக் 25, 2026 03:15 AM
புதுடில்லி: வெளிநாட்டு அதிபர்கள் டில்லிக்கு வந்தால், அவர்களுக்கு பிரதமர் விருந்து அளிப்பது வழக்கம். இது, டில்லியில் உள்ள ஹைதராபாத் இல்லத்தில் நடைபெறும். மன்மோகன் சிங் பிரதமராக இருந்தபோது அசைவம், சைவம் என, உணவுகள் பறிமாறப்பட்டன. அப்போது, இந்த விருந்தில் அசைவம் சாப்பிடுவோரின் தட்டின் முன், ஒரு ரோஜா வைக்கப்பட்டிருக்கும்.
இதைப் பார்த்து, உணவு பரிமாறுவோர், இவர் அசைவம் சாப்பிடுவர் என புரிந்து, உணவு பறிமாறுவராம். ஆனால், சமீப காலமாக வெளிநாட்டு அதிபர்களுக்கு சைவ உணவு மட்டுமே விருந்தில் வழங்கப்படுகிறது. 'பிரதமர் மோடி சைவம் என்பதால் இப்படி செயல்படுகிறார்' என, எதிர்க்கட்சிகள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றன. ஆனால், 'பிரதமர் மோடி இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் உள்ள, சிறப்பு உணவை வெளிநாட்டினருக்கு வழங்குவதோடு, அந்த உணவை பிரபலப்படுத்துகிறார்' என்கின்றனர் அதிகாரிகள்.
சிறுதானிய தோசை போன்று தென்மாநில உணவு ஒன்று அல்லது இரண்டு, வெளிநாட்டு அதிபர்களுக்கு விருந்தில் வழங்கப்படுகிறது. இந்த விருந்தில், காங்கிரசை சேர்ந்த லோக்சபா எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுலோ, அக்கட்சியின் தேசிய தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவோ பங்கேற்பதில்லை.
விருந்தை புறக்கணித்து வந்த ராகுல், பின் பிரதமருக்கு கடிதம் எழுதி, 'வெளிநாட்டு அதிபர்களை நான் சந்திக்க வேண்டும்' என கேட்டார். அதன் பின் அவருக்கு அழைப்பு அனுப்புவது இல்லையாம். இதனால் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவும் விருந்தில் பங்கேற்பதை நிறுத்திவிட்டார்.
'எப்போது வெளிநாடு சென்றாலும், இந்திய அரசுக்கு எதிராக ராகுல் விமர்சனம் செய்வதால், இங்கே வெளிநாட்டு பிரதமர்களை சந்தித்தாலும், அரசுக்கு எதிராகத்தான் பேசுவார் என்பதால் அவரை அழைப்பதில்லை' என்கின்றனர் அதிகாரிகள்.