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﻿ புதுப்பிக்கப்பட்ட ராமேஸ்வரம் ரயில்வே ஸ்டேஷனை செப்டம்பரில் திறந்து வைக்கிறார் பிரதமர் மோடி

﻿ புதுப்பிக்கப்பட்ட ராமேஸ்வரம் ரயில்வே ஸ்டேஷனை செப்டம்பரில் திறந்து வைக்கிறார் பிரதமர் மோடி

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UPDATED : ஜூலை 22, 2026 08:43 PM

ADDED : ஜூலை 22, 2026 08:03 PM

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UPDATED : ஜூலை 22, 2026 08:43 PM ADDED : ஜூலை 22, 2026 08:03 PM

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ராமேஸ்வரம்: ''புதுப்பிக்கப்பட்ட ராமேஸ்வரம் ரயில்வே ஸ்டேஷனை செப்டம்பரில் பிரதமர் மோடி திறந்து வைப்பார்,'' என, தெற்கு ரயில்வே பொது மேலாளர் ஆர்.என்.சிங் தெரிவித்தார்.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், ராமேஸ்வரத்தில், 90 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ரயில்வே ஸ்டேஷன் மறுசீரமைப்பு பணி நடக்கிறது. இப்பணியை தெற்கு ரயில்வே பொது மேலாளர் ஆர்.என்.சிங் பார்வையிட்டு, அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார். புதிதாக கட்டப்பட்ட 'லோகோ பைலட்'டுகள் மற்றும் ரயில்வே அதிகாரிகளுக்கான ஓய்வு விடுதியை திறந்து வைத்தார்.

அதன் பின் அவர் கூறியதாவது: ராமேஸ்வரம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் புதுப்பிக்கப்பட்டு, 4 சதவீத பணிகள் மட்டுமே நிலுவையில் உள்ளன. பணிகள் முடிந்த பின், செப்டம்பரில் புதுப்பிக்கப்பட்ட ரயில்வே ஸ்டேஷனை பிரதமர் மோடி திறந்து வைப்பார். இதை தொடர்ந்து, சென்னை - ராமேஸ்வரம் வந்தே பாரத் ரயில், வெளி மாநிலங்களுக்கு செல்லும் ரயில்கள் இயக்கப்பட வாய்ப்பு உள்ளது.

ராமேஸ்வரம் - தனுஷ்கோடி ரயில் பாதை அமைக்க, முந்தைய தி.மு.க., அரசு எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால், அத்திட்டம் கிடப்பில் உள்ளது. தற்போதைய த.வெ.க., அரசிடம் இதை வலியுறுத்தவது குறித்து, ரயில்வே அமைச்சகம் பரிசீலித்து முடிவெடுக்கும்.

பாம்பன் புதிய ரயில் துாக்கு பாலம், நல்ல செயல்பாட்டில் உள்ளது. பழைய பாலம், ஓரிரு மாதங்களில் முழுவதுமாக அகற்றப்படும்.ராமேஸ்வரம் - மதுரை இடையே இரட்டை ரயில் பாதை அமைப்பது குறித்து பரிசீலிக்கப்படும்.இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.

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