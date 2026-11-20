பீஹாரில் ரூ.5,500 கோடியில் கட்டிய பாலத்தை நாளை திறந்து வைக்கிறார் பிரதமர் மோடி
பீஹாரில் ரூ.5,500 கோடியில் கட்டிய பாலத்தை நாளை திறந்து வைக்கிறார் பிரதமர் மோடி
ADDED : நவ 20, 2026 11:36 AM
ADDED : நவ 20, 2026 11:36 AM
-நமது நிருபர்-
பீஹார் மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்கு முன்னாள் முதல்வர் நிதீஷ் குமார் ஆற்றிய பங்களிப்பை அங்கீகரிக்கும் வகையில், கச்சி தர்கா - ரகோபூர் - பிதுபூர் ஆறு வழிப் பாலத்திற்கு 'நிதீஷ் சேது' எனப் பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த ஆறு வழிப் பாலம் பாட்னா மாவட்டத்தில் உள்ள கச்சி தர்காவை, ரகோபூர் வழியாக வைஷாலி மாவட்டத்தில் உள்ள பிதுபூருடன் இணைக்கிறது. பாட்னா மற்றும் வைஷாலி இடையேயான பயண நேரம் 20 முதல் 25 நிமிடங்களாகக் குறையும்.
மஹாத்மா காந்தி சேது பாலத்தின் போக்குவரத்து நெரிசலும் வெகுவாகக் குறையும். இப்பாலத்திற்கு நிதீஷ் குமார் பெயர் சூட்டப்பட்டதற்கு எதிர்க்கட்சிகள் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளன.
சுதந்திரப் போராட்ட வீரர் பெயரைச் சூட்ட வேண்டும் என வலியுறுத்தினர். ரூ.5,500 கோடியில் கட்டிய இந்த பாலத்தை நாளை (நவம்பர் 21) பிரதமர் மோடி திறந்து வைக்கிறார்.