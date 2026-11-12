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/செய்திகள்/இந்தியா/நாளை ரூ.15000 கோடி வளர்ச்சி திட்டங்களை துவங்கி வைக்கிறார் பிரதமர் மோடி; நமஸ்காரம் கர்நாடகா என இணையத்தில் பதிவு

நாளை ரூ.15000 கோடி வளர்ச்சி திட்டங்களை துவங்கி வைக்கிறார் பிரதமர் மோடி; நமஸ்காரம் கர்நாடகா என இணையத்தில் பதிவு

நாளை ரூ.15000 கோடி வளர்ச்சி திட்டங்களை துவங்கி வைக்கிறார் பிரதமர் மோடி; நமஸ்காரம் கர்நாடகா என இணையத்தில் பதிவு

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ADDED : நவ 12, 2026 06:16 PM

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ADDED : நவ 12, 2026 06:16 PM

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புதுடில்லி: கர்நாடகாவில் நாளை ரூ.15000 கோடி வளர்ச்சி திட்டங்களை பிரதமர் மோடி துவங்கி வைக்கிறார்.

அவரது பதிவு:

நமஸ்காரம் கர்நாடகா, நாளை, நவம்பர் 13 அன்று பெங்களூரு மற்றும் மைசூருவுக்கு வருகை தர ஆவலுடன் காத்திருக்கிறேன்.

பெங்களூருவில் 'பிரசாந்தி குடீரம்'ன் பொன்விழா கொண்டாட்டங்கள்.

பெங்களூருவில் 15,000 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான மதிப்பிலான வளர்ச்சித் திட்டங்களைத் துவங்கி வைக்கிறேன்.

மைசூருவில் 'காஸ்மோஸ்' கோளரங்கத்தைத் திறந்து வைக்கிறேன். இவ்வாறு பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார்.

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