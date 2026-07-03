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குஜராத், ராஜஸ்தானில் ரூ.1.06 லட்சம் கோடி திட்டங்களை இன்று துவங்கி வைக்கிறார் பிரதமர் மோடி

குஜராத், ராஜஸ்தானில் ரூ.1.06 லட்சம் கோடி திட்டங்களை இன்று துவங்கி வைக்கிறார் பிரதமர் மோடி

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UPDATED : ஜூலை 04, 2026 04:11 AM

ADDED : ஜூலை 03, 2026 05:41 PM

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UPDATED : ஜூலை 04, 2026 04:11 AM ADDED : ஜூலை 03, 2026 05:41 PM

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புதுடில்லி: ராஜஸ்தான் மற்றும் குஜராத் மாநிலங்களுக்கு இன்று (ஜூலை 03) பிரதமர் மோடி பயணம் மேற்கொள்கிறார். ராஜஸ்தான் மாநிலம் பலோத்ராவில் ரூ. 1.06 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான வளர்ச்சித் திட்டங்களை பிரதமர் அர்ப்பணித்து, திறந்து வைத்து, அடிக்கல் நாட்டுகிறார்.

ராஜஸ்தான் பயணத்தின்போது, ​​ஜோத்பூர் விமான நிலையத்தில் புதிய முனையக் கட்டடத்தை பிரதமர் மோடி திறந்து வைக்கிறார். 480 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான இந்தத் திட்டம், ஆண்டுக்கு 20 லட்சம் பயணிகள் வரை கையாளும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

ராஜஸ்தானின் பலோத்ராவில் 1.06 லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பல்வேறு வளர்ச்சித் திட்டங்களுக்கு அவர் அடிக்கல் நாட்டி, அவற்றை தொடங்கி வைக்கிறார். இந்தத் திட்டங்கள் நகர்ப்புற போக்குவரத்து, ரயில்வே உள்ளிட்ட பல துறைகளை உள்ளடக்கியுள்ளன. நாட்டின் எரிசக்தி மற்றும் பெட்ரோ கெமிக்கல் துறையில் ஒரு மைல்கல் சாதனையாக அமையும் வகையில், பலோத்ராவில் பெட்ரோ கெமிக்கல் வளாகத்தை அவர் நாட்டுக்கு அர்ப்பணிப்பார்.

13 ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான செலவில் அமையவுள்ள ஜெய்ப்பூர் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டப் பணிகளுக்கும் மோடி அடிக்கல் நாட்டுகிறார். மாலையில், பிரதமர் மோடி குஜராத்திற்குச் சென்று, அங்கு செமிகண்டக்டர் ஆலையைத் திறந்து வைக்கிறார்.

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