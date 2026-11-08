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-நமது டில்லி நிருபர்-
பா.ஜ., மூத்த தலைவரும், முன்னாள் துணை பிரதமருமான அத்வானிக்கு இன்று பிறந்த நாள். அவருக்கு பிரதமர் மோடி, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைவர்கள் பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.
டில்லியில் முன்னாள் துணை பிரதமர் அத்வானியின் இல்லத்துக்கு சென்ற பிரதமர் மோடி, அவருக்கு 100வது பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார். 'இன்று வரலாற்று சிறப்புமிக்க நாள். அத்வானி 100வது வயதில் அடியெடுத்து வைத்துள்ளார்.
இந்தச் சிறப்புமிக்க தருணத்தில் அவருக்கு எனது வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்' என சமூக வலைதளத்தில் பிரதமர் மோடி பதிவிட்டுள்ளார்.
டில்லியில் அத்வானியின் இல்லத்துக்கு சென்றார் பிரதமர் மோடி; நேரில் பிறந்தநாள் வாழ்த்து
டில்லியில் அத்வானியின் இல்லத்துக்கு சென்றார் பிரதமர் மோடி; நேரில் பிறந்தநாள் வாழ்த்து
ADDED : நவ 08, 2026 08:45 PM
ADDED : நவ 08, 2026 08:45 PM
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-நமது டில்லி நிருபர்-
பா.ஜ., மூத்த தலைவரும், முன்னாள் துணை பிரதமருமான அத்வானிக்கு இன்று பிறந்த நாள். அவருக்கு பிரதமர் மோடி, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைவர்கள் பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.
டில்லியில் முன்னாள் துணை பிரதமர் அத்வானியின் இல்லத்துக்கு சென்ற பிரதமர் மோடி, அவருக்கு 100வது பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார். 'இன்று வரலாற்று சிறப்புமிக்க நாள். அத்வானி 100வது வயதில் அடியெடுத்து வைத்துள்ளார்.
இந்தச் சிறப்புமிக்க தருணத்தில் அவருக்கு எனது வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்' என சமூக வலைதளத்தில் பிரதமர் மோடி பதிவிட்டுள்ளார்.