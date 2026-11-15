அரசின் தலைவராக பிரதமர் மோடியின் 25 ஆண்டு அனுபவம்; நாடு முழுவதும் பயிலரங்குகள் நடத்தும் நிதி ஆயோக்
அரசின் தலைவராக பிரதமர் மோடியின் 25 ஆண்டு அனுபவம்; நாடு முழுவதும் பயிலரங்குகள் நடத்தும் நிதி ஆயோக்
ADDED : நவ 15, 2026 06:57 PM
ADDED : நவ 15, 2026 06:57 PM
புதுடில்லி: அரசின் தலைவராக பிரதமர் மோடி பதவியேற்று 25 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துவிட்டன. அவரின் அனுபவங்களை பெறும் வண்ணம், தேசிய பயிலரங்குகள் நடத்த நிதி ஆயோக் திட்டமிட்டுள்ளது.
2001ம் ஆண்டு அக்டோபர் 7ம் தேதி குஜராத் முதல்வராக பிரதமர் மோடி பதவியேற்றார். 12 ஆண்டுகள் அதில் பணியாற்றினார். பின்னர் 2014ம் ஆண்டு மே மாதம் பிரதமரானார். தற்போது பிரதமராக 3வது முறையாக இருக்கும அவர், தொடர்ந்து அரசின் பதவிகளில் 25 ஆண்டுகளை பூர்த்தி செய்திருக்கிறார்.
அவரின் அனுபவத்தை பெறும் வகையில், நிதி ஆயோக் தேசிய அளவில் பயிலரங்குகளை நடத்த திட்டமிட்டு உள்ளது. நாடு முழுவதும் பல்வேறு கருப்பொருள்களில் மொத்தம் 5 பயிலரங்குகளை நடத்துகிறது. பணியாத தலைமைத்துவம் என்ற கருப்பொருளில் முதல் பயிலரங்கை நவ.16ம் தேதி டில்லியில் நடத்த ஏற்பாடுகளை செய்து வருகிறது.
புதுடில்லி பாரத் மண்டபத்தில் நடக்க உள்ள இப்பயிலரங்கில், அரசின் முக்கிய முடிவுகளின் போது மோடியுடன் பணியாற்றிய அதிகாரிகள் தங்கள் அனுபவங்களை விவரிப்பார்கள். அந்த வகையில், குஜராத் கட்ச் பகுதி நிலநடுக்க சேதாரங்களில் இருந்து மீண்டு, புனரமைக்கப்பட்டது எப்படி என்ற அனுபவங்களை விவரிக்க இருக்கின்றனர்.
2வது கருப்பொருளாக திறமையான ஆட்சி என்ற தலைப்பில் 2027ம் ஆண்டு ஜனவரியிலும், அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி என்ற கருப்பொருளில் 3வது பயிலரங்கை ஏப்ரலிலும் நடத்துகிறது. எஞ்சிய 2 பயிலரங்குகள் முறையே ஜூலை மற்றும் செப்டம்பரில் நடக்க இருக்கிறது.