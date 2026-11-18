இந்திய பாரம்பரிய கலைப்பொருட்கள் பரிசளிப்பு; பிலிப்பைன்ஸில் உலக தலைவர்களுக்கு பிரதமர் மோடி சர்ப்ரைஸ்
இந்திய பாரம்பரிய கலைப்பொருட்கள் பரிசளிப்பு; பிலிப்பைன்ஸில் உலக தலைவர்களுக்கு பிரதமர் மோடி சர்ப்ரைஸ்
UPDATED : நவ 18, 2026 11:55 AM
ADDED : நவ 18, 2026 10:05 AM
UPDATED : நவ 18, 2026 11:55 AM ADDED : நவ 18, 2026 10:05 AM
மணிலா: பிலிப்பைன்சின் மணிலாவில் 23வது இந்தியா - ஆசியான் அமைப்பின் உச்சி மாநாடு நடந்தது. இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்ற பிரதமர் மோடி முக்கிய முன் மொழிவுகளை எடுத்துரைத்தார். இந்தியா, அமெரிக்கா, ஜப்பான், ஆஸ்திரேலியா நாடுகள் அங்கம் வகித்த குவாட் மாநாடு நடந்தது. பிரதமர் மோடி, அதிபர் டிரம்ப், ஜப்பான் பிரதமர் சனா தகைச்சி, ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் அந்தோனி அல்பானீஸ் பங்கேற்றனர். குவாட் மாநாட்டில் பங்கேற்ற பிரதமர் மோடி ஆக்கப்பூர்வமான கருத்துக்களை முன்வைத்தார்.
மணிலாவிற்கு வருகை தந்திருந்த ஆஸ்திரேலியப் பிரதமர் அந்தோனி அல்பானீஸுக்கு, ராஜஸ்தானின் பாரம்பரிய ஜெய்ப்பூர் நீல மண்பாண்டக் கலைப்பொருள் ஒன்றை பிரதமர் மோடி பரிசளித்தார்.
அதன் பளபளப்பான வெள்ளை மேற்பரப்பில், நுணுக்கமாகக் கையால் வரையப்பட்ட மலர் வடிவங்கள், பறவைகள்,உள்ளிட்டவை இடம்பெற்றுள்ளன. பிரகாசமான கோபால்ட்-நீல நிற வண்ணங்களைக் கொண்டு இது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
பிரபலமான ஓவியம்!
அமெரிக்க அதிபர் டிரம்பிற்கு, ராஜஸ்தானின் நத்வாராவிலின் பிரபலமான ஓவியத்தைப் பரிசாக அளித்தார். இந்த பாரம்பரிய துணி ஓவியக் கலை புகழ்பெற்றது. தாமரைகள், பசுக்கள், மரங்கள் போன்றவை இடம்பெற்று, மிகச்சிறந்த கைவினைக் கைத்திறனைப் பிரதிபலிக்கின்றன; தங்க நிறப் பூச்சு இதற்கு ஒரு கம்பீரமான தோற்றத்தை அளிக்கிறது.
பட்டுத் துணி!
ஜப்பான் பிரதமர் சனே டகாயிச்சிக்கு ஒரு சதேலி பெட்டியில் ராயல் ப்ளூ பனாரசி பட்டுத் துணியைப் பரிசளித்தார். இந்தத் துணி, இந்தியாவின் நட்பு, அரவணைப்பு மற்றும் கலாசாரத்தை குறிக்கிறது. பட்டு நூலால் நெய்யப்பட்ட இது, பனாரஸின் பல நூற்றாண்டுகள் பழமையான ஜவுளிக் கலையை வெளிப்படுத்துகிறது. தலைமுறை தலைமுறையாக நெசவாளர்களின் கைவண்ணத்தை பிரதிபலிக்கின்றன.
வெள்ளி உருளி!
மலேசியப் பிரதமர் அன்வர் இப்ராஹிமுக்கு பிரதமர் மோடி வெள்ளி உருளியைப் பரிசளித்தார். இது, பாரம்பரிய இந்திய அலங்காரப் பாத்திரம். நீரால் நிரப்பப்பட்டு, மிதக்கும் மலர்களால் அலங்கரிக்கப்படும். தூய்மை, செழிப்பு, விருந்தோம்பல் மற்றும் நல்லிணக்கத்தின் சின்னமாக இது விளங்குகிறது.
வெண்கலச் சிற்பம்!
இந்தோனேசிய அதிபர் பிரபோவோ சுபியாண்டோவிற்கு ஒரு பாரம்பரிய சோழர் கால வெண்கலச் சிற்பத்தை பிரதமர் மோடி பரிசளித்தார். பாரம்பரிய மெழுகு வார்ப்பு நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு சிற்பமும் தனித்தனியாகக் கையால் செதுக்கப்படுவதால், அது ஒரு தனித்துவமான சிறப்பை பெற்றுள்ளது. தமிழகத்தின் வளமான கலாசாரப் பாரம்பரியம், இந்தியாவின் கலைப் பாரம்பரியத்தின் சின்னங்களாகத் திகழ்கின்றன.
காஷ்மீரி சால்வை!
பிலிப்பைன்ஸின் முதல் பெண்மணியான லூயிஸ் அரனெட்டா-மார்கோஸுக்கு, காகிதக்கூழ் பெட்டியில் ஒரு பாரம்பரிய காஷ்மீரி பஷ்மினா சால்வையை பிரதமர் பரிசளித்தார். இது, காஷ்மீரின் இரண்டு தனித்துவமான பாரம்பரியக் கைவினைகளை
பிரதிபலிக்கிறது.
பட்டு கம்பளம்
பிலிப்பைன்ஸ் அதிபர் பெர்டினாண்ட் மார்கோஸ் ஜூனியருக்கு பாரம்பரிய காஷ்மீரி பட்டு கம்பளம் ஒன்றை மோடி பரிசளித்தார். இது, உயர்தரப் பட்டு நூலால் திறமையான கைவினைஞர்களால் தயார் செய்யப்பட்ட சிறப்புக்குரியது.
கலை ஓவியம்!
குஜராத்தின் கட்ச் பகுதியின் பாரம்பரிய ரோகன் கலை ஓவியத்தை தாய்லாந்து பிரதமர் அனுடின் சார்ன்விரகுலுக்குப் பரிசளித்தார். இந்த ஓவியம் ஆமணக்கு எண்ணெயைக் கொதிக்க வைத்து, அதனுடன் இயற்கை நிறமிகளைக் கலந்து தயாரிக்கப்படுகிறது. கைவினைஞர்கள் ஒரு மெல்லிய உலோக எழுத்தாணியைப் பயன்படுத்தி, துணியின் மீது கையால் ஓவியம் வரைகின்றனர். இது கட்ச் பகுதியின் வளமான கலாசார பாரம்பரியம் மற்றும் கைவினைஞர்களின் திறமையை பிரதிபலிக்கிறது.பிலிப்பைன்ஸின் மணிலா பயணத்தை முடித்துக்கொண்டு பிரதமர் மோடி இன்று காலை டில்லி திரும்பி விட்டார்.