சென்னை அரசு நுாலகத்தில் போக்சோ வீரமணி புத்தகம்
சென்னை அரசு நுாலகத்தில் போக்சோ வீரமணி புத்தகம்
ADDED : நவ 09, 2026 03:25 AM
ADDED : நவ 09, 2026 03:25 AM
சென்னை: சென்னை ஆவடி பருத்திப்பட்டு பசுமை பூங்காவில் உள்ள அரசு நுாலகத்தில், போக்சோ வழக்கில் கைதாகியுள்ள, 'கிரானைட்' வீரமணியின் வெளிநாட்டு அனுபவங்கள் குறித்து, 'பயணங்கள் பாடங்கள்' என்ற பெயரில் ராணி மைந்தன் எழுதிய நுால் இடம் பெற்றிருப்பது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
'கிரானைட்' தொழில் வர்த்தகர் வீரமணி, 85. இவர், 7 மற்றும் 13 வயது சிறுமியரை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில் 'போக்சோ' சட்டத்தில் கைதாகி சிறையில் உள்ளார். இவரது விவகாரம் நாடு முழுதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்நிலையில், சென்னை ஆவடி பருத்திப்பட்டு பசுமை பூங்காவில் செயல்பட்டு வரும் அரசு நுாலகத்தில், 'பயணங்கள் பாடங்கள்' என்ற பெயரில், கிரானைட் வீரமணியின் வெளிநாட்டு பயண அனுபவங்கள் குறித்த புத்தகம் ஒன்று இடம் பெற்றுள்ளது.
தமிழ் இலக்கியம் என்ற பிரிவில் இலக்கிய நுால்களுக்கு மத்தியில், இந்த புத்தகம் வைக்கப்பட்டுள்ளது. 2004ல் அனுராகம் பதிப்பகம் வெளியிட்ட இந்த நுாலை ராணிமைந்தன் என்பவர் எழுதி உள்ளார்.
சிறுமியர் பாலியல் வழக்கில் கைதாகி சிறையில் இருக்கும் வீரமணி குறித்த புத்தகம், அரசு நுாலகத்தில் இடம் பெற்றிருப்பது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவர் குறித்த புத்தகங்கள் வேறு நுாலகங்களில் வைக்கப்பட்டு உள்ளனவா என்பது குறித்தும் விசாரணை நடத்த வேண்டும் என, வாசகர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.