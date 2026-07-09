பள்ளிகளிடம் ரூ.100 கோடி சட்டவிரோத வசூல்: ஐகோர்ட்டில் காவல்துறை தகவல்
பள்ளிகளிடம் ரூ.100 கோடி சட்டவிரோத வசூல்: ஐகோர்ட்டில் காவல்துறை தகவல்
UPDATED : ஜூலை 09, 2026 10:50 PM
ADDED : ஜூலை 09, 2026 10:37 PM
UPDATED : ஜூலை 09, 2026 10:50 PM ADDED : ஜூலை 09, 2026 10:37 PM
சென்னை : 'தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் பெற்று தருவதாகக் கூறி, 100 கோடி ரூபாய்க்கு மேல், தனியார் பள்ளி உரிமையாளர்களிடம் பணம் வசூலித்துள்ளனர்' என, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில், காவல்துறை தகவல் தெரிவித்துள்ளது.
தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிரந்தர அங்கீகாரம் உள்ளிட்ட, பிற சட்டப்பூர்வ அனுமதிகளை பெற்று தருவதாகக் கூறி, மாநிலம் முழுதும், பல தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகளிடம் இருந்து, கோடிக்கணக்கில் பணம் வசூலித்து மோசடி செய்ததாக, தி.மு.க.,வின் செய்தி தொடர்புக் குழு துணைத் தலைவரும், தமிழ்நாடு தனியார் பள்ளிகள் சங்க தலைவருமான பி.டி. அரசகுமார் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகளுக்கு எதிராக, சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
இந்த வழக்கில், அரசகுமார், சங்க பொருளாளர் முத்துகுமார் ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்தனர். இந்த நிலையில், முன் ஜாமின் கேட்டு, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் முத்துகுமார் மனு தாக்கல் செய்தார்.
இந்த மனு, நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன் முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, காவல் துறை தரப்பில், 'முன்னாள் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் மகேஷ், தனக்கு நெருக்கமானவர் எனக் கூறி, மோசடியில் ஈடுபட்டு உள்ளனர். பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் பெறுவது தொடர்பாக, பணத்தை இழந்திருந்தால், புகார் தெரிவிக்கலாம் என்ற அறிவிப்பிக்கு பின், இதுவரை 47 பள்ளிகளின் நிர்வாகிகள் தரப்பில், புகார் அளிக்கப்பட்டு, வாக்குமூலங்கள் பெறப்பட்டுள்ளன. மாநிலம் முழுதும் 1,000 தனியார் பள்ளிகளிடம், 30 லட்சம் முதல் 50 லட்சம் ரூபாய் வரை, மொத்தம் 100 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் பணம் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது' என தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதற்கு மனுதாரர் தரப்பில், 'மனுதாரருக்கும், இந்த முறைகேடுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை. முன்னாள் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சருடனோ, அரசுடனோ, எந்த தொடர்பும் இல்லை' என தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, முத்துகுமாரின் முன் ஜாமின் மனுவை தள்ளுபடி செய்து, நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
***