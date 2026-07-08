தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/தமிழகம்/போலீசாரிடம் ரூ.20 கோடி மோசடி: பெண் இன்ஸ்பெக்டர் கைது

போலீசாரிடம் ரூ.20 கோடி மோசடி: பெண் இன்ஸ்பெக்டர் கைது

போலீசாரிடம் ரூ.20 கோடி மோசடி: பெண் இன்ஸ்பெக்டர் கைது

12

ADDED : ஜூலை 08, 2026 05:36 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

12

ADDED : ஜூலை 08, 2026 05:36 AM

12
Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

சென்னை: போலீஸ் அதிகாரிகள், போலீசார் மற்றும் அவர்களின் குடும்பத்தாருக்கு குறைந்த விலையில் தங்கக்காசு தருவதாக கூறி, 20 கோடி ரூபாய் வரை மோசடி செய்த, தலைமறைவாக இருந்த இன்ஸ்பெக்டர் ஷீலாமேரி கைது செய்யப்பட்டார்.

சென்னை கொடுங்கையூரைச் சேர்ந்த பிரபுமணி என்பவர், அதே பகுதியில், 'விநாயகா என்டர்பிரைசஸ்' என்ற நிறுவனத்தை நடத்தி வந்தார். இவருடன் சேர்ந்து, 2023ல், சென்னை திருவொற்றியூர் மகளிர் காவல் நிலையத்தில் இன்ஸ்பெக்டராக பணிபுரிந்த ஷீலாமேரி, 49, என்பவர், போலீஸ் அதிகாரிகள், போலீசார் மற்றும் அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு குறைந்த விலையில் தங்கக்காசு தருவதாக கூறி, 20 கோடி ரூபாய் வரை மோசடி செய்துள்ளார்.

இது குறித்து, பொருளாதார குற்றத் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் விசாரித்து, பிரபுமணி, ஷீலாமேரி உள்ளிட்ட நான்கு பேர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்தனர். இதையடுத்து தற்போது, சென்னை ராயபுரம் மகளிர் காவல் நிலையத்தில் இன்ஸ்பெக்டராக பணிபுரிந்து வரும் ஷீலாமேரி, 'சஸ்பெண்ட்' செய்யப்பட்டார்.

சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில், அவர் முன்ஜாமின் கோரி தாக்கல் செய்த மனுவும் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது. இதனால், தலைமறைவானார். தனிப்படை போலீசார் நேற்று, அவரை கைது செய்தனர். இவருடன், பிரபுமணியின் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்த, சென்னை கொடுங்கையூரைச் சேர்ந்த செந்தில்குமார் மற்றும் கல்பனா ஆகியோரும் கைது செய்யப்பட்டனர்.

விசாரணையில், 56 பேரிடம், 8.17 கோடி ரூபாய் வாங்கி மோசடி செய்ததாக ஷீலாமேரி வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார். இதற்கு முன், கடந்த ஜூன் மாதம், 9ம் தேதி பிரபுமணியும் கைது செய்யப்பட்டார்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us