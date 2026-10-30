மகேஷ் கைதின் போது போலீசாருக்கு மிரட்டல்; விசாரணைக்கு திமுக எம்எல்ஏ சேகர்பாபு ஆஜர்
மகேஷ் கைதின் போது போலீசாருக்கு மிரட்டல்; விசாரணைக்கு திமுக எம்எல்ஏ சேகர்பாபு ஆஜர்
UPDATED : அக் 30, 2026 10:56 AM
ADDED : அக் 30, 2026 10:25 AM
UPDATED : அக் 30, 2026 10:56 AM ADDED : அக் 30, 2026 10:25 AM
சென்னை: கடந்த ஆட்சியில் தனியார் பள்ளிகளுக்கு அரசு அங்கீகாரம் வழங்க ரூ.100 கோடி வரை லஞ்சம் வசூலித்த வழக்கில், திமுக முன்னாள் அமைச்சர் மகேஷ், 26ம் தேதி மாலை கைது செய்யப்பட்டார். அப்போது, திமுக எம்எல்ஏ சேகர்பாபு, எம்பி கலாநிதி வீராசாமி உள்ளிட்ட திமுகவினர், போலீசாரை தடுத்து நிறுத்தி மிரட்டல் விடுத்தனர்.
சென்னை வேப்பேரி காவல் ஆணையர் அலுவலக வாசலில் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட சேகர்பாபு, கலாநிதி வீராசாமி மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். போலீசாரை பணி செய்யவிடாமல் தடுத்தல், அவமரியாதையாக பேசுதல் என 2 பிரிவுகளில் வழக்குப்பதியப்பட்டது.
இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு இன்று ஆஜராகுமாறு சேகர்பாபுவுக்கு சென்னை வேப்பேரி போலீசார் சம்மன் அனுப்பினர். அதன்பேரில், அவர் நேரில் ஆஜரானார்.