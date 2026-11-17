கடல் மணல் விற்பனையில் கல்லா கட்டிய போலீசார்: அமைச்சர் ஆய்வுக்கு பின் அதிர்ச்சி
கடல் மணல் விற்பனையில் கல்லா கட்டிய போலீசார்: அமைச்சர் ஆய்வுக்கு பின் அதிர்ச்சி
ADDED : நவ 17, 2026 09:49 PM
ADDED : நவ 17, 2026 09:49 PM
திருவள்ளூர் மாவட்டம், செங்குன்றம் அருகே பாடியநல்லுார், சோழவரம், வடகரை, கிராண்ட் லைன், புள்ளிலைன், அழிஞ்சிவாக்கம், தீர்த்தகரையம்பட்டு ஆகிய ஊராட்சிகளில் மணல், 'எம் - சாண்ட்' விற்பனை கிடங்குகள் அதிகளவில் உள்ளன.
தமிழகத்தில் ஆற்று மணல் விற்பனை, 2023 முதல் நிறுத்தப்பட்டு உள்ளது. ஆனால், செங்குன்றம் சுற்றுப்பகுதிகளில் உள்ள கிடங்குகளில் ஆற்றுமணல், எம் - சாண்ட் விற்பனை தாராளமாக நடந்து வந்தது. இதை வாங்கி, சென்னையில் நடக்கும் அரசு மற்றும் தனியார் கட்டுமான பணிகளுக்கு பயன்படுத்தி வந்தனர். ஆந்திராவில் இருந்து உரிய கட்டணம் செலுத்தி எடுத்து வந்ததாக, இதன் விற்பனையாளர்கள் கூறி வந்தனர். இதை, கட்டுமான பணிக்கு மணல் வாங்கியவர்கள் நம்பினர்.
இந்நிலையில், கனிமவளத் துறை அமைச்சர் பிரபு மற்றும் அதிகாரிகள், நேற்று செங்குன்றத்தில் உள்ள மணல் விற்பனை கிடங்குகளில் அதிரடி ஆய்வு மேற்கொண்டனர். அப்போது, ஆந்திரா மற்றும் பழவேற்காடு அடுத்த காட்டுப்பள்ளி ஆகிய இடங்களில் இருந்து கடல் மணலை எடுத்து வந்து, கலப்பட எம் - சாண்ட் தயாரித்து விற்பனை செய்தது தெரிந்தது. திருவள்ளூர் மாவட்டம் மற்றும் ஆவடி மாநகர போலீசார் ஆதரவுடன், கடல் மணல் விற்பனை செங்குன்றத்தில் களைகட்டிய தகவல் தற்போது அம்பலமாகியுள்ளது.
இதுகுறித்து, கனிமவளத் துறை அதிகாரிகள் சிலர் கூறியதாவது:
செங்குன்றம் சுற்றுப்பகுதிகளில் உள்ள மணல் கிடங்குகளுக்கு, ஆந்திராவில் இருந்தும், காட்டுப்பள்ளியில் இருந்தும், ஊத்துக்கோட்டை, பெத்திக்குப்பம், சோழவரம், நல்லுார் போலீஸ் சோதனை சாவடிகளை கடந்து, ஆற்று மணல் விற்பனைக்கு வந்துள்ளது. நெல் ஏற்றி வருவது போல லாரிகளில், தார்ப்பாய் போட்டு மூடி, கடல் மணல் விற்பனைக்கு எடுத்து வரப்பட்டு உள்ளது. ஒவ்வொரு போலீஸ் சோதனை சாவடியிலும், மணல் லாரிகளிடம், 1,000 ரூபாய் முதல் 2,000 ரூபாய் வரை மாமூல் பெறப்பட்டு உள்ளது. செங்குன்றம் போலீஸ் நிலைய எல்லைக்குள் கிடங்குகள் இயங்குவதால், அதன் உரிமையாளர்களால் மாதம்தோறும் ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரை லஞ்சம் தரப்பட்டு உள்ளது. அதிகாலைக்குள் மணல் லாரிகள், கிடங்குகளுக்கு வந்து விடுகின்றன. அத்தகைய நேரங்களில் ரோந்து பணியில் ஈடுபடும் போலீசார், 100 ரூபாய் முதல் 200 ரூபாய் வரை வசூல் செய்துள்ளனர்.
அமைச்சர் ஆய்வுக்கு பின், இதுபோன்ற பல தகவல்கள் அம்பலமாகியுள்ளன. மணல் கிடங்குகளை தொடர்ந்து கண்காணிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு உள்ளது.இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.