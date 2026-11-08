ஒருபுறம் நெதன்யாகுவுக்கு அரசியல் நெருக்கடி; மறுபுறம் ஈரான் மீது புதிய தாக்குதல் நடத்த திட்டம்; இஸ்ரேல் அமைச்சர் சூசகம்
ஒருபுறம் நெதன்யாகுவுக்கு அரசியல் நெருக்கடி; மறுபுறம் ஈரான் மீது புதிய தாக்குதல் நடத்த திட்டம்; இஸ்ரேல் அமைச்சர் சூசகம்
ADDED : நவ 08, 2026 07:52 PM
ADDED : நவ 08, 2026 07:52 PM
-நமது நிருபர்-
இஸ்ரேல் அதிபர் ஐசக் ஹெர்சாக், புதிய கூட்டணி அரசை அமைப்பதற்கான பொறுப்பை எதிர்க்கட்சிக் கூட்டணித் தலைவர் காடி ஐசென்கோட்டிடம் ஒப்படைத்துள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த சூழலில், ஈரான் அணு ஆயுதத்தை உருவாக்கி வருகிறது என்ற குற்றச்சாட்டை மீண்டும் வலியுறுத்தும் வகையில், ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்தப் படலாம் என இஸ்ரேல் பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் காட்ஸ் சூசகமாகத் தெரிவித்தார்.
அவர் கூறியதாவது: ஈரானுக்கு எதிரான இஸ்ரேலின் ராணுவ நடவடிக்கை இன்னும் முடிவு அடையவில்லை. ஈரான் தொடர்ந்து அணு ஆயுதங்களை தயாரிப்பதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது. அது இஸ்ரேலின் பாதுகாப்பிற்கு பெரும் அச்சுறுத்தல்.
லெபனானின் ஆயுதக் குழுவான ஹிஸ்புல்லா, ஈரானுடன் சேர்ந்து கொண்டு இஸ்ரேல் மீது தாக்குதல் நடத்த முற்பட்டால், அவர்கள் கடுமையான விளைவுகளைச் சந்திக்க நேரிடும்; கூடுதல் பகுதிகளை இழக்க நேரிடும்.
நாட்டிற்குள் நமக்குள்ளே பல கருத்து வேறுபாடுகள் மற்றும் விவாதங்கள் இருக்கலாம்; ஆனால் நாட்டின் பாதுகாப்பு என்று வரும்போது நாம் அனைவரும் கருத்து வேறுபாடுகளைக் கடந்து ஒற்றுமையாக நிற்க வேண்டும். இவ்வாறு இஸ்ரேல் காட்ஸ் தெரிவித்தார்.