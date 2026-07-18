அரசியல்வாதிகள் 'இல்லை' என்றும் அதிகாரிகள் 'ஆம்' என்றும் சொல்லணும்; கவர்னர் அர்லேக்கர் அறிவுரை
அரசியல்வாதிகள் 'இல்லை' என்றும் அதிகாரிகள் 'ஆம்' என்றும் சொல்லணும்; கவர்னர் அர்லேக்கர் அறிவுரை
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:56 PM
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:56 PM
கோவை: ''மக்கள் கேட்பதற்கு அரசியல்வாதிகள், 'இல்லை' என்றும், அதிகாரிகள், 'ஆம்' என்றும் சொல்ல வேண்டும்,'' என, தமிழக கவர்னர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேக்கர் பேசினார்.
கோவையில், சங்கல்ப் ஐ.ஏ.எஸ்., அகாடமி திறப்பு விழாவில், கவர்னர் அர்லேக்கர் பேசியதாவது: அதிகார மையத்தில் இருப்போர், நம் மண்ணின் புவியியலை மட்டுமல்லாமல், வரலாற்றையும், கலாசாரத்தையும் தெரிந்து பணியாற்ற வேண்டும். எல்லோரையும் போல அல்லாமல், சிவில் சர்வீசஸ் பணியில் இருப்போர் வித்தியாசமாக சிந்திக்க வேண்டும்.
நான் அரசியல்வாதியாக இருந்துள்ளேன். எந்த அரசியல்வாதியும் மக்கள் கேட்பதற்கு, 'இல்லை' என சொல்ல மாட்டார்கள். அதிகாரிகள் 'ஆம், முடியும்' என எளிதில் சொல்ல மாட்டார்கள். அரசியல்வாதிகள், 'இல்லை' என்றும், அதிகாரிகள், 'ஆம், முடியும்' என்றும் சொல்ல வேண்டும்.
காலனித்துவ சிந்தனையில் இருந்து வெளியேற வேண்டும். மக்களின் முன்னேற்றத்துக்காக பணியாற்ற வேண்டும். மக்களுக்கு சேவை செய்வது தான் சிவில் சர்வீஸ் பணி என்பதை உணர்ந்து தேசபக்தியுடன் இருக்க வேண்டும்.
எவ்வளவோ பேர் இருக்கும் போது, கடவுள் ஏன் நம்மை இதற்கு தேர்வு செய்தார் என்பதை சிந்திக்க வேண்டும். நம் செயல்பாட்டு முறைகளை, சிந்தனைகளை சீரமைக்க வேண்டும். நான் பீஹாரில் இருந்துள்ளேன்.
சிவில் சர்வீஸ் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களில் பெரும்பாலோனோர் பீஹார் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்கள். அங்குள்ள நிறைய பள்ளிகள், பல்கலைகளுக்கு சென்று பேசியுள்ளேன். அவர்கள் வெறும் வகுப்பறை கல்வியுடன் நிற்காமல், பயிற்சி மையங்களுக்கு சென்று பயிற்சி எடுக்கின்றனர்.
பீஹார் மாநிலத்தவர்கள் மிகவும் திறமையானவர்கள். அதில், எந்த சந்தேகமும் இல்லை. ஆனால், தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றாலும், ஒட்டுமொத்த சிஸ்டத்தில் அவர்கள் தோல்வி அடைந்துள்ளனர். தேர்வில் வெற்றி பெற்று சிஸ்டத்தில் கோட்டை விடக்கூடாது. சிவில் சர்வீஸ் பணியால், நாம் சமூக மாற்றத்திற்கு வித்திட வேண்டும்; நாட்டின் வளர்ச்சியை உறுதி செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு அவர் பேசினார்.