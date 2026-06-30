அரசியல் மாறி விட்டது; அரசியல் கட்சிகளும் மாற வேண்டும்: அண்ணாமலை
அரசியல் மாறி விட்டது; அரசியல் கட்சிகளும் மாற வேண்டும்: அண்ணாமலை
ADDED : ஜூன் 30, 2026 01:26 PM
ADDED : ஜூன் 30, 2026 01:26 PM
சென்னை: ''அரசியல் மாறி விட்டது; அதற்கு தகுந்தபடி அரசியல் கட்சிகளும் மாற வேண்டும். இல்லையேல் அவை அழிவை சந்திக்க நேரிடும்,'' என்று 'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பின் நிறுவனர் அண்ணாமலை தெரிவித்தார்.
அவர் கூறியதாவது: அரசியல் என்பது அதிகாரத்திற்கான போட்டி அல்ல. இன்றைய அண்ணாமலை, இன்னும் 20 ஆண்டுகளில் காலாவதியாகிவிடுவார். அவரை வழிநடத்த, இளமையான, சிறந்த மற்றும் அதிக ஆர்வம் கொண்ட நபர்கள் வருவார்கள். பாஜவில் இருந்து விலகிய எனது முடிவு தனிப்பட்ட லட்சியத்தால் எடுக்கப்படவில்லை. மாநிலத்திற்கு ஒரு புதிய அரசியல் கலாசாரம் தேவை என்ற நம்பிக்கையில் எடுக்கப்பட்டது.
நான் தொடர்ந்து ஒரு தீவிர தேசியவாதியாக இருக்கிறேன். நான் நாட்டின் ஒற்றுமையை நம்புகிறேன். அனைத்து மாநிலங்களும் தங்களின் லட்சியத்தை அடையப் போட்டியிட வேண்டும் என்றும் நான் நம்புகிறேன். பாஜவில், தமிழகத்துக்கான அரசியல் முடிவுகள் டில்லியில் எடுக்கப்படுவதாகத் தமிழ் மக்கள் உணர்கிறார்கள். அது ஒரு நல்ல அரசியல் என்று நான் நினைக்கவில்லை. பாஜ தலைவர்களுடன் எனது உறவுகள் நாகரிகமாகத் தொடரும், ஆனால் நட்பாக இருக்காது.
நட்பாக இருக்காது
அரசியல் யதார்த்தங்கள்
பாஜ உள்ளிட்ட தேசிய கட்சிகள், தமிழக மக்களுக்கான அரசியலை செய்வதில்லை. பாஜவில் இருந்து விலகல் ஒரு திடீர் முடிவின் அடிப்படையில் அமைந்ததல்ல. அந்த எண்ணம் கிட்டத்தட்ட இரண்டு ஆண்டுகளாக மனதில் முளைவிட்டுக் கொண்டிருந்தது. அதிமுகவைப் பொறுத்தவரை, மாறிவரும் அரசியல் யதார்த்தங்களுக்கு ஏற்ப கட்சி தன்னை மாற்றிக்கொள்ளத் தவறிவிட்டது. அரசியல் மாறிவிட்டது, அரசியல் கட்சிகளும் மாற வேண்டும், இல்லையெனில் அவை அழிந்துவிடும்.
பாஜவுக்குள் அண்ணாமலை எப்போதுமே அண்ணாமலையாகத் தான் இருந்தார் என்று என்னால் பெருமையுடன் கூற முடியும். கட்சி எனக்கு ஒரு வாய்ப்பைக் கொடுத்தது. நானும் ஒரு காரியகர்த்தாவாக என்னால் முடிந்த வரை சிறப்பாக செயல்பட்டேன் என்று நான் கருதுகிறேன். நான் முதலில் ஒரு இந்தியன். ஆனால், ஒரு தமிழனாக இருப்பதில் பெருமைப்படுகிறேன். வீ த லீடர்ஸ் அமைப்பு, பாரம்பரிய அரசியல் அமைப்புகளைப் போலன்றி இருக்கும்.
இந்த இயக்கத்தில் பதவிக்கால வரம்புகள், வயது வரம்புகள் மற்றும் தலைமைப் பொறுப்பு சுழற்சி முறை ஆகியவை பின்பற்றப்படும். இந்த இயக்கம் தற்போது தேர்தல் அரசியலை விட, உறுப்பினர் சேர்க்கை, குடிமைசார் பிரச்சாரங்கள் மற்றும் தலைமைத்துவ மேம்பாடு ஆகியவற்றிலேயே கவனம் செலுத்தி வருகிறது. வீ த லீடர்ஸ் தற்போது சுமார் 19 லட்சம் உறுப்பினர்களைக் கொண்டுள்ளது; ஒரு அரசியல் கட்சியாக மாறுவது குறித்து பரிசீலிப்பதற்கு முன், உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையை 50 லட்சமாக உயர்த்த இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது. இடைத்தேர்தல்கள் எங்கள் களம் அல்ல. இவ்வாறு அண்ணாமலை கூறினார்.
50 லட்சம்