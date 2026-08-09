மூவர்ணக் கொடி ஏற்றி செல்பி படத்தை பதிவிடுங்கள்; "ஹர்கர் திரங்கா"வுக்கு மோடி ஆதரவு குரல்
மூவர்ணக் கொடி ஏற்றி செல்பி படத்தை பதிவிடுங்கள்; "ஹர்கர் திரங்கா"வுக்கு மோடி ஆதரவு குரல்
ADDED : ஆக 09, 2026 05:57 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 05:57 PM
புதுடில்லி: சுதந்திர தினத்தை ஒட்டி மக்கள் அனைவரும் வீட்டில் மூவர்ண கொடியை ஏற்றி செல்பி எடுத்து புகைப்படத்தை இணையத்தில் பதிவிட மத்திய அரசு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது.
'ஹர்கர் திரங்கா' என்பது இந்தியாவின் தேசியக் கொடியான மூவர்ணக் கொடியை ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஏற்றிட மக்களை ஊக்குவிக்கும் ஒரு மக்கள் இயக்கமாகும். வரும் ஆகஸ்ட் 15ல் சுதந்திர தினத்தன்று, மூவர்ணக் கொடியைக் கொண்டாடும் வகையில் உலகெங்கிலும் உள்ள இந்தியர்கள், உங்கள் வீட்டில் மூவர்ணக் கொடியை ஏற்றி, harghartiranga.com என்ற இணையதளத்தில், உங்கள் செல்பியைப் பதிவேற்றுங்கள் என மத்திய அரசின் கலாச்சார அமைச்சகம் சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளது.
இந்த பதிவை மேற்கோள் காட்டி பிரதமர் மோடி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறி இருப்பதாவது: நமது மூவர்ணக் கொடி நமக்கு பெருமைக்குரியது; நாட்டிற்காக எப்போதும் நமது சிறந்த பங்களிப்பை வழங்க அது நமக்குத் தொடர்ந்து ஊக்கமளிக்கிறது. 'ஹர்கர் திரங்கா' இயக்கத்தில் உற்சாகத்துடன் பங்கேற்போம்; வளர்ச்சி அடைந்த இந்தியா என்ற இலக்கை நோக்கிப் பணியாற்ற வேண்டும். 'வந்தே மாதரம்' பாடலின் 150-வது ஆண்டு நிறைவைக் கொண்டாடும் வேளையில் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. இவ்வாறு பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார்.