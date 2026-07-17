மெக்சிகோவில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம்: சுனாமி எச்சரிக்கை
மெக்சிகோவில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம்: சுனாமி எச்சரிக்கை
UPDATED : ஜூலை 17, 2026 09:23 PM
ADDED : ஜூலை 17, 2026 09:20 PM
UPDATED : ஜூலை 17, 2026 09:23 PM ADDED : ஜூலை 17, 2026 09:20 PM
மெக்சிகோ சிட்டி: மெக்சிகோவில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. இத ரிக்டரில் 7.3 ஆக பதிவானது. இதனைடுத்து சுனாமி எச்சரிக்கை விடப்பட்டது.
மெக்சிகோவின் சியபாஸின் கடற்கரை அருகே பூமியில் இருந்து 10 கிமீ ஆழத்தில் இந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. முதலில் ரிக்டரில் 7.4 என பதிவானதாக அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், பிறகு 7.3 என அறிவிக்கப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து 5.2, 4.5 மற்றும் 6.1 என அடுத்தடுத்து நிலநடுக்கம் உணரப்பட்டதாக புவியியல் மையம் தெரிவித்துள்ளது. கட்டடங்கள் குழுங்கியதால் மக்கள் பீதியடைந்தனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து கடற்கரையோ பகுதிகளுக்கு சுனாமி எச்சரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது. மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்லும்படி அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
நிலநடுக்கத்தால் ஏற்பட்ட பாதிப்பு மற்றும் சேதம் குறித்து இதுவரை தகவல் இல்லை.