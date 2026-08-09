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அறநிலையத்துறை அதிரடி உத்தரவுகளுக்கு குவிகிறது பாராட்டு: அரசியல்வாதிகள், போலீசுக்கும் கடிவாளம் போடுவாரா அமைச்சர்?

அறநிலையத்துறை அதிரடி உத்தரவுகளுக்கு குவிகிறது பாராட்டு: அரசியல்வாதிகள், போலீசுக்கும் கடிவாளம் போடுவாரா அமைச்சர்?

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ADDED : ஆக 09, 2026 08:30 PM

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ADDED : ஆக 09, 2026 08:30 PM

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-நமது நிருபர்-

முதுநிலை கோவில்களில், திரை பிரபலங்கள் மற்றும் வி.ஐ.பி.,க்கள் தரிசனத்திற்கு கட்டுப்பாடு விதித்தது போன்று, அரசியல்வாதிகள், அரசு துறை அதிகாரிகள் மற்றும் போலீஸ் அதிகாரிகளின் அராஜகத்திற்கும், அறநிலையத்துறையின் அமைச்சர் ரமேஷ் முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும்; அதிரடி உத்தரவுகள் பிறப்பிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுத்துள்ளது.

ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள முதுநிலை கோவில்களில், இனி வரும் காலங்களில், பக்தர்களின் தரிசனத்திற்கு எந்த விதமான இடையூறும் ஏற்படாமல் இருக்க, வி.ஐ.பி.,க்கள் மற்றும் பிரபலங்களின் தரிசனத்திற்கு கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டு உள்ளதுடன், பக்தர்கள் மொபைல் போன் கொண்டு செல்லவும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அத்துடன், கோவிலுக்குள் வீடியோ, போட்டோ எடுக்க தடை உள்ளிட்ட பல உத்தரவுகளை, அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் அறிவுறுத்தலில், அனைத்து இணை கமிஷனர்கள், உதவி கமிஷனர்கள் மற்றும் செயல் அலுவலர்களுக்கு, துறையின் கமிஷனர் வினய் சுற்றறிக்கையாக அனுப்பியுள்ளார்.

இது, ஆன்மிக நல விரும்பிகள் மற்றும் பக்தர்களிடம் பலத்த வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. அதேநேரத்தில், பக்தர்கள், கோவில் நிர்வாகத்தின் வசதிக்காக, மேலும் சில உத்தரவுகளை அறநிலையத்துறை பிறப்பிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் வலுத்துள்ளது.கட்டணம் செலுத்தி பல மணி நேரம் சுவாமி தரிசனத்திற்காக பக்தர்கள் காத்திருக்கும் நிலையில், அமைச்சர், எம்.எல்.ஏ.,க்கள் 10 - 20 பேருடன் புடை சூழ உள்ளே நுழைவர்; எந்த கட்டணமும் செலுத்தாமல், காத்திருக்காமல், கருவறைக்கு எதிரே அமர்ந்து தரிசனம் செய்து செல்வர். அத்துடன், பல கோவில்களில் 'செல்பி' எடுப்பதையும் வழக்கமாக வைத்திருக்கின்றனர்.

இது, திராவிட கட்சிகளின் ஆட்சியில் மட்டுமின்றி, த.வெ.க., ஆட்சியிலும் தொடர்வதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. இவை எல்லாம் முற்றிலும் தடுக்கப்பட வேண்டும்.சுவாமி புறப்பாட்டின் போது, மேள, தாளங்கள் மற்றும் நாதஸ்வரத்துடன் வாத்தியக் குழுவினர் முன் செல்வது வழக்கம். அதேபோன்று, கோவிலுக்கு சுவாமி தரிசனத்திற்கு செல்லும் அமைச்சர்களை தாஜா செய்வதற்காக, பூரண கும்ப மரியாதை அளிப்பது, மேள, நாதஸ்வரக் குழுவினருடன் வரவேற்பு அளிப்பது போன்றவையும் நடைபெறுகிறது. இது முற்றிலும் தடுக்கப்பட வேண்டும்.

கோவில்களில் அரசியல்வாதிகளுக்கு இணையாக அராஜகத்தில் ஈடுபடுவது காவல் துறையினர் தான். திருவிழா போன்ற முக்கிய விசேஷ நாட்களில், உயர் அதிகரிகளின் குடும்பத்தினர் என கூறி, கும்பலாக பலரை உள்ளே அழைத்து செல்வர். நண்பர்கள், குடும்பத்தினர், உறவினர்கள் என, நுாற்றுக்கணக்கானோரை கட்டணம் இன்றி, வி.ஐ.பி., தரிசனம் செய்து வைக்க வற்புறுத்துவர்; கோவில் நிர்வாகத்தினர் தட்டிக்கேட்டால், மிரட்டல் விடுப்பர். எனவே, கோவில்களில் காவல் துறையினர் செய்யும் அராஜகத்திற்கும் முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும். டி.ஜி.பி., வாயிலாக அவர்களுக்கு தகுந்த உத்தரவுகள் பிறப்பிக்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும்.

அதேபோல, கட்டணம் செலுத்தாமல் சிறப்பு தரிசனம் செய்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும், அவர்கள் மீது கோவில் நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க அனுமதி அளிக்க வேண்டும். நீதித்துறை, தலைமை செயலக ஊழியர்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து துறை ஊழியர்களுக்கும், இதே கட்டுப்பாட்டுடன் உத்தரவை பிறப்பிக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை வலுத்துள்ளது.

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