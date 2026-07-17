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இந்தியாவின் முதல் ஹைட்ரஜன் ரயில் சேவை துவங்கி வைத்தார் பிரதமர் மோடி

இந்தியாவின் முதல் ஹைட்ரஜன் ரயில் சேவை துவங்கி வைத்தார் பிரதமர் மோடி

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UPDATED : ஜூலை 17, 2026 02:37 PM

ADDED : ஜூலை 17, 2026 11:38 AM

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UPDATED : ஜூலை 17, 2026 02:37 PM ADDED : ஜூலை 17, 2026 11:38 AM

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நமது நிருபர்


இந்தியாவின் முதல் ஹைட்ரஜன் ரயில் சேவையை இன்று (ஜூலை 17) ஹரியானாவில் பிரதமர் மோடி கொடியசைத்துத் துவங்கி வைத்தார்.

நிலக்கரி, டீசல் இன்ஜின்களுக்கு மாற்றாகவும் கார்பன் உமிழ்வை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில், 'ஹைட்ரஜன்' ரயில்களை இயக்க, ரயில்வே வாரியம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதைத்தொடர்ந்து, தமிழகத்தின் சென்னை பெரம்பூரில் உள்ள ஐ.சி.எப்., தொழிற்சாலையில், 118 கோடி ரூபாய் செலவில் அதிநவீன ஹைட்ரஜன் ரயில் உள்நாட்டிலேயே உருவாக்கப்பட்டது. கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்டில், இந்த ரயில், ரயில்வே வாரியத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், ஹரியானா மாநிலத்தின் ஜிந்த் - லலித் கேரா இடையே சோதனை ஓட்டம் நடத்தப்பட்டது. இதற்கிடையே, உத்தர பிரதேசத்தின் லக்னோவில் உள்ள ரயில்வே துறையின் ஆராய்ச்சி வடிவமைப்பு மற்றும் தரநிலைகள் அமைப்பின் சிறப்புக் குழுவின் மேற்பார்வையில், ஜிந்த் - சோனிபட் இடையே 10 பெட்டிகளுடன் ஹைட்ரஜன் ரயில் மணிக்கு 120 கி.மீ., வேகத்தில் வெற்றிகரமாக இயக்கி சோதனை நடத்தப்பட்டது.

இந்த ரயிலில் 2600 பேர் பயணிக்க முடியும். 10 பெட்டிகளுடன் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஹைட்ரஜன் ரயில் மணிக்கு 75 கி.மீ வேகத்தில் செல்லும் திறன் கொண்டது. இந்நிலையில் இன்று (ஜூலை 17) ஹைட்ரஜனில் இயங்கும் முதலாவது ரயில் போக்குவரத்தை, ஹரியானா மாநிலம் ஜிந்த் நகரில் பிரதமர் மோடி துவங்கி வைத்தார்.

* ஜெர்மனி, சீனா, ஜப்பான் போன்ற நாடுகளுக்கு அடுத்தபடியாக ஹைட்ரஜன் ரயிலை இயக்கும் நாடுகளின் பட்டியலில் நம் நாடும் இணை ந்துள்ளது.

* இந்த ரயில், டீசலுக்குப் பதிலாக, ஹைட்ரஜன் எரிபொருள் செல்களை பயன்படுத்துகிறது. இதன்மூலம் இயக்கப்படும் இந்த ரயிலில் இருந்து கரியமில வாயு போன்ற நச்சு புகைக்கு பதிலாக, துாய்மையான நீராவி மட்டுமே வெளிவரும்.

* இதன்படி சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு பெருமளவு குறையும். இதேபோல் வழக்கமான ரயில்களை விட, சத்தம் மற்றும் அதிர்வுகள் மிகக் குறைவாகவே இருக்கும்.

தொலைநோக்குப் பார்வை

விழாவில் பங்கேற்ற, மத்திய ரயில்வே துறை அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் பேசியதாவது: இன்று ஒரு முக்கியமான நாள். இந்தியா தொழில்நுட்ப துறையில் மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது. முழுமையாக ஹைட்ரஜனில் இயங்கும் ரயிலை உள்நாட்டிலேயே உருவாக்க வேண்டும் என்ற துணிச்சலான முடிவை நாட்டின் தலைமை எடுத்ததாலேயே இது சாத்தியமானது. இன்று அந்த தொலைநோக்குப் பார்வை நனவாகியுள்ளது. இந்தச் சாதனையுடன், முழுமையான ஹைட்ரஜன் உற்பத்தித் தொழில்நுட்பத்தைக் கொண்டுள்ள நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா இப்போது இணைந்துள்ளது. இவ்வாறு அஸ்வினி வைஷ்ணவ் பேசினார்.



பிரத்யேக வீடியோ!

இந்தியாவின் முதல் ஹைட்ரஜன் ரயில் சேவையை துவங்கி வைத்தார் பிரதமர் மோடி; தனிச்சிறப்பு என்ன என்பது குறித்து தினமலர் வெப்சைட் மற்றும் யூடியூப் சேனலில் நேரலை ஒளிபரப்பு

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