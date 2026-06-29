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செஷல்ஸில் தமிழர்கள் கட்டிய விநாயகர் கோவிலில் பிரதமர் மோடி தரிசனம்

செஷல்ஸில் தமிழர்கள் கட்டிய விநாயகர் கோவிலில் பிரதமர் மோடி தரிசனம்

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UPDATED : ஜூன் 29, 2026 07:14 PM

ADDED : ஜூன் 29, 2026 12:32 PM

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UPDATED : ஜூன் 29, 2026 07:14 PM ADDED : ஜூன் 29, 2026 12:32 PM

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விக்டோரியா : செஷல்ஸ் நாட்டில் தமிழர்கள் கட்டிய நவசக்தி விநாயகர் கோவிலில் பிரதமர் மோடி தரிசனம் செய்தார்.

3 நாள் பயணமாக செஷல்ஸ் நாட்டுக்கு சென்றுள்ள பிரதமர் மோடி, அந்நாட்டின் 50வது சுதந்திர தினக் கொண்டாட்டத்தில் பங்கேற்றார். அதன்பிறகு, விக்டோரியா நகரில் தமிழர்கள் கட்டிய நவசக்தி விநாயகர் கோவிலில் பிரதமர் மோடி தரிசனம் செய்தார். கோவிலுக்கு சென்ற பிரதமருக்கு பூரண கும்ப மரியாதை வழங்கப்பட்டது.

அதன்பிறகு, கோவிலில் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ள அனைத்து சுவாமிகளையும் பிரதமர் மோடி வணங்கி வழிபட்டார். பின்னர், கோவிலுக்கு வெளியே திரண்டிருந்த இந்திய வம்சாவழியினரை சந்தித்தார்.

விநாயகர் துணை

அவர் விடுத்துள்ள பதிவில்; 'எனது அன்பான நாட்டு மக்களே, விக்டோரியாவில் உள்ள அருள்மிகு நவசக்தி விநாயகர், ஒட்டுமொத்த செஷல்ஸ் மக்களுக்கும் துணை நிற்கிறார். கடவுள் விநாயகர் மக்கள் அனைவருக்கும் ஆரோக்கியத்தையும், வலிமையையும், வளத்தையும் தர வேண்டுகிறேன்,' இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.



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