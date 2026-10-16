‛தேர்தலில் வெற்றி பெற முடியாத இளவரசர், பேரரசராக ஆசைப்படுகிறார்': ஸ்மிருதி இரானி கிண்டல்
‛தேர்தலில் வெற்றி பெற முடியாத இளவரசர், பேரரசராக ஆசைப்படுகிறார்': ஸ்மிருதி இரானி கிண்டல்
UPDATED : அக் 16, 2026 06:01 AM
ADDED : அக் 16, 2026 05:59 AM
UPDATED : அக் 16, 2026 06:01 AM ADDED : அக் 16, 2026 05:59 AM
புதுடில்லி: பாஜ பொதுச்செயலாளரும் முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான ஸ்மிருதி இரானி, தேர்தல் கமிஷனுக்கு எதிராகப் போராட்டம் நடத்தி வரும் ராகுல் காந்தியை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
“தேர்தலில் வெற்றி பெற முடியாத இளவரசர், ஒருநாள் பேரரசராக வேண்டும் என்ற ஆசையில் அரசியல் நாடகம் ஆடுகிறார்” என்று அவர் கிண்டல் செய்துள்ளார்.
தேர்தலில் வாக்குத் திருட்டு நடைபெறுவதாக ராகுல் காந்தி கூறும் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு ஆதாரம் இல்லை என்றும், ஊடகங்களின் கவனத்தை ஈர்ப்பதற்காகவே அவர் இப்பிரச்னையை எழுப்புவதாகவும் ஸ்மிருதி இரானி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
மேலும், தேர்தல் மூலம் மட்டுமே ஜனநாயக நாட்டில் ஆட்சியை மாற்ற முடியும் என்றும், போராட்டங்கள் மூலம் ஆட்சியைக் கவிழ்க்க முயற்சிப்பது சரியல்ல என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
தேர்தல் கமிஷனுக்கு ஆதரவாகப் பேசிய ஸ்மிருதி இரானி மேலும் கூறியதாவது,:
‛நாட்டில் உள்ள 90 கோடி வாக்காளர்களில் 90 சதவீதம் பேர் சரிபார்க்கப்பட்டுள்ளனர்
வாக்காளர் பட்டியலைச் சரிபார்க்கும் பணியில் சுமார் 20 லட்சம் வாக்குச்சாவடி முகவர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர். வாக்காளர் பட்டியலில் தவறுகள் இருந்தால் அவற்றைச் சரிசெய்வது அவசியம். தேர்தல் முறைகேடுகள் நடந்ததாகக் குற்றம்சாட்டுபவர்கள் அதற்கான ஆதாரங்களை வழங்க வேண்டும்' இவ்வாறு ஸ்மிருதி இராணி கூறினார்