UPDATED : நவ 18, 2026 11:01 PM
ADDED : நவ 18, 2026 08:55 PM
UPDATED : நவ 18, 2026 11:01 PM ADDED : நவ 18, 2026 08:55 PM
புதுடில்லி:
2020ல் துவங்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு முன்னெடுப்பான எர்த்ஷாட் பரிசு வழங்கும் விழாவிற்காக பிரிட்டன் இளவரசர் வில்லியம், இளவரசி கேட் இந்தியா வந்தனர்.
மும்பையில் நடந்த பல நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்றனர்.
தங்களது பயணத்தின் கடைசி நாளானஇன்று அவர்கள் டில்லியில் பிரதமர் மோடியை சந்தித்தனர். இது குறித்த புகைப்படத்தையும் அவர்கள் சமூக ஊடகமான இன்ஸ்டாகிராமில் பகிர்ந்தனர்.
இந்த சந்திப்பின் போது நடந்த ஆலோசனை குறித்த அறிவிப்பு சற்று நேரத்தில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சந்திப்புக்கு முன்னர் பிரிட்டன் அரசு மாளிகை வெளியிட்ட அறிக்கையில், பிரதமர் மோடி உடனான இந்த சந்திப்பு, இளவரசரின் இந்திய பயணத்தில் முக்கியமான தருணம். இந்தியா இங்கிலாந்து உலகின் மிக முக்கியமான சர்வதேச உறவுகளை பகிர்ந்து கொள்வதோடு, பல்வேறு துறைகளில் தங்களின் உறவுகளை ஆழப்படுத்தி வருகின்றன எனக்கூறியது.