நீர்நிலைகளை புனரமைக்க தனியாருக்கு அனுமதி; 'ஏரி' இணையதளத்தை துவக்கினார் முதல்வர் விஜய்
நீர்நிலைகளை புனரமைக்க தனியாருக்கு அனுமதி; 'ஏரி' இணையதளத்தை துவக்கினார் முதல்வர் விஜய்
UPDATED : நவ 10, 2026 07:43 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:33 PM
UPDATED : நவ 10, 2026 07:43 PM ADDED : நவ 10, 2026 07:33 PM
-நமது நிருபர்-
தமிழகத்தில் நீர்வளத் துறை, ஊரக வளர்ச்சி உள்ளிட்ட ஐந்து அரசு துறைகளின் கட்டுப்பாட்டில், ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட நீர்நிலைகள் உள்ளன. இந்த நீர்நிலைகளை துார்வாருதல், கரைகளை பலப்படுத்துதல், சிறிய மேம்பாட்டு பணிகளை செய்தல் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ள, அரசு சாரா அமைப்புகள், தன்னார்வலர்கள் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர்.
ஆனால், அரசிடம் தடையின்மை சான்று கிடைப்பதில் சிக்கல் நீடித்து வந்தது; இது, முதல்வர் விஜய் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது. இதையடுத்து, நீர்நிலைகளை புனரமைக்க எளிமையான முறையில் தடையின்மை சான்று வழங்க, நீர்வளத்துறை வாயிலாக, 'ஏரி' என்ற இணையதளம் உருவாக்கப்பட்டு உள்ளது.
இந்த இணையதளத்தை, சென்னை தலைமை செயலகத்தில், முதல்வர் விஜய் இன்று தொடங்கி வைத்தார். அதன்படி, நேரடி விண்ணப்ப முறைக்கு மாற்றாக, இணையதளத்தின் வாயிலாக விண்ணப்பிக்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. தகுதியான விண்ணப்பங்களுக்கு, 15 நாட்களில், தடையின்மை சான்றிதழ் வழங்கப்பட உள்ளது.
இத்திட்டத்தின் கீழ், நீர்நிலைகளை புனரமைக்கும் பணிகளை மேற்கொள்ள, சிறுதுளி, இந்திய சுற்றுச்சூழல் அறக்கட்டளை, எக்ஸ்னோரா சர்வதேச அறக்கட்டளை, மெகா அறக்கட்டளை, தானம் அறக்கட்டளை ஆகிய, அரசு சாரா அமைப்புகளுக்கு முதல் கட்டமாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கான தடையின்மை சான்றிதழ்களை, முதல்வர் விஜய் வழங்கினார். அமைச்சர்கள் ரமேஷ், ரஞ்சித்குமார், தலைமை செயலர் சாய்குமார், நகராட்சி நிர்வாகத் துறை செயலர் ககன்தீப் சிங் பேடி ஆகியோர் உடன் இருந்தனர்.