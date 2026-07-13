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நகராட்சி பூங்காவில் தனி அறை; தி.மு.க., கவுன்சிலரால் 'ஷாக்'

நகராட்சி பூங்காவில் தனி அறை; தி.மு.க., கவுன்சிலரால் 'ஷாக்'

ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:47 AM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:47 AM

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திருச்சி: துறையூர் நகராட்சி பூங்காவில், யாருடைய அனுமதியும் பெறாமல், தனியறை கட்டிய தி.மு.க., கவுன்சிலரின் செயல், அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

திருச்சி மாவட்டம், துறையூர், 22வது வார்டு தி.மு.க., கவுன்சிலர் வீரமணிகண்டன், ஒப்பந்த பணிகள் செய்து வருகிறார். இவர் கவுன்சிலராக உள்ள வார்டில், நகராட்சிக்கு சொந்தமான பூங்காவில், எவ்வித அனுமதியும் பெறாமல், வீரமணிகண்டன், தன் சொந்த பயன்பாட்டுக்காக அறை ஒன்றை கட்டி உள்ளார்.

இதற்கு, நகராட்சி கமிஷனர் கண்ணன் மற்றும் மேலாளர் உட்பட அதிகாரிகள் உடந்தையாக இருந்துள்ளனர்.

மேலும் , வீரமணிகண்டனும், அவரது கான்டிராக்டர் நண்பர்களும் விளையாட, நகராட்சி பூங்காவை ஆக்கிரமித்து, உள்ளரங்கு பேட்மின்டன் மைதானமும் கட்டியுள்ளார். அதை பூட்டி, சாவியையும், அவரே வைத்துள்ளார்.

சமூக ஆர்வலர் ஒருவர், 22வது வார் டு பூங்காவில் கட்டடம் ஏதும் கட்டப்பட்டுள்ளதா என, தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தில் கேட்டுள்ளார்.

கண்முன்னே கட்டடம் இருந்தும், பூங்காவில் எந்த கட்டடமும் கட்டப்படவில்லை என, நகராட்சி கமிஷனர், மேலாளர் பதில் அளித்துள்ளனர்.

பூங்காவில், வீரமணிகண்டன் கட்டிய கட்டடம், பிரச்னையை ஏற்படுத்தும் என்பதால், அங்கு நுாலகம் அமையவுள்ளதாக, அவரே பெயின்ட்டால் எழுதி, மக்களை ஏமாற்றும் நா டகத்தை, தற்போது அரங்கேற்றி உள் ளார்.

நக ராட்சி கமிஷனர் கண்ணன் கூறுகையில், ''பூங்காவில் எந்த கட்டடமும் கட்ட, நாங்கள் அனுமதி அளிக்கவில்லை. புதிய கட்டடம் கட்டப்பட்டது குறித்து, நடவடிக்கை எடுக்க, போலீசில் புகார் அளித்துள்ளோம்,'' என்றார்.

பூங்கா இடத்தை, தி.மு.க., கவுன்சிலருக்கு தாரை வார்த்து கொடுக்க தயாராகி விட்ட அதிகாரிகள் மீது, கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

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